Определены лидеры названий для нового оружия

В Минобороны России определили три лидирующих названия для каждого типа нового стратегического вооружения. Об этом заявили в пресс-службе военного ведомства. Как пишет «Газета.Ru», за девять дней голосования на сайте Минобороны пользователями были оставлены 7,6 млн предпочтений.
Тремя возможными названиями боевого комплекса стали «Василиск», «Пересвет» и «Блик».
«Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трёх имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник», — говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотный подводный аппарат назовут «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».
Финальное голосование закончится 22 марта в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что среди возможных названий новой военной техники лидируют «Горыныч», «Карась» и «Пальмира».
1 марта Минобороны предложило российским гражданам придумать названия для новых образцов оружия, которые были представлены лидером России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.