Определены лидеры названий для нового оружия

В Минобороны определили лидеров голосования по выбору названий для нового оружия

Минобороны России определили три лидирующих названия для каждого типа нового стратегического вооружения. Об этом заявили в пресс-службе военного ведомства. Как пишет «Газета.Ru» , за девять дней голосования на сайте Минобороны пользователями были оставлены 7,6 млн предпочтений. Тремя возможными названиями боевого комплекса стали «Василиск», «Пересвет» и «Блик». «Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой получит одно из трёх имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник», — говорится в сообщении. Отмечается, что беспилотный подводный аппарат назовут «Посейдон», «Аврора» или «Прибой». Финальное голосование закончится 22 марта в 20:00 мск. Ранее сообщалось, что среди возможных названий новой военной техники лидируют «Горыныч», «Карась» и «Пальмира». 1 марта Минобороны предложило российским гражданам придумать названия для новых образцов оружия, которые были представлены лидером России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.