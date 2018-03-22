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Как «умная» мина находит авиацию врага
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Новейший боеприпас: как «умная» мина находит авиацию врага 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Идущие в бой на малых высотах вертолеты не всегда попадают в «прицелы» средств ПВО. Новым высокоэффективным средством борьбы с «вертушками» и беспилотниками противника стали противовертолетные мины. О работе «умных мин» рассказывает еженедельник «Звезда».
Противовертолетные мины (ПВМ) являются новейшим инженерным боеприпасом, недавно появившимся на вооружении армии России. Эта «умная» мина способна самостоятельно обнаруживать вертолеты и другие моторные летательные аппараты, в том числе и беспилотные (БЛА), летящие на скоростях до 360 км/ч и на дальностях до 1.000 метров. Мина способна поражать их с расстояния 150 метров. О работе

По факту срабатывания

При атаке на объект вертолет противника практически «наступает» на ПВМ. Пилоты даже не подозревают, что их ждет неминуемая гибель. Обнаружить подобную угрозу невозможно ни визуально, ни электронными средствами — лишь по факту срабатывания.
Отечественная ПВМ была разработана в ФКП ГкНИПАС (Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем, расположенный в Воскресенском районе Московской области) еще в 1990-х годах. Стоит заметить, что аналогичные системы на Западе стали предметом изучения лет на десять раньше, но боевого применения так и не получили. По крайней мере, во время войны в Афганистане 1979-1989 годов с участием советских войск, их применение противником не было замечено. Моджахеды, получавшие вооружения, в том числе и средства ПВО, от США и ряда других стран, использовали против советских вертолетов традиционные ПЗРК.
Афганские радикалы применяли порой довольно хитрую тактику — по курсу низколетящего Ми-24 или Ми-8 делался выстрел из гранатомета, а когда пилот, чтобы уйти от осколков, поднимал боевую машину вверх, по вертолету производился пуск американской зенитной ракеты «Стингер» или «Блоупайп» (производства Великобритании).
Работы по созданию российской противовертолетной мины велись в 2001-2011 годах в соответствии с Гособоронзаказом. Согласно техническому заданию мина создавалась для защиты военных и гражданских объектов побережья, где возможна высадка десанта, блокирования аэродромов противника, его запасных взлетно-посадочных полос (ВПП). Сегодня, в связи с широким применением на поле боя беспилотных летательных аппаратов, противовертолетная мина, получившая название «Бумеранг», стала очень востребованным средством обороны.
За каждой летящей на малой высоте «блохой» в небе уследить сложно, а применять по БЛА комплексы С-300 и С-400, как и ЗРПК «Тунгуска», нерационально. Вот здесь и пригодятся ПВМ — затаившиеся убийцы низколетящих целей.
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