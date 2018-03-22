Новейший боеприпас: как «умная» мина находит авиацию врага

Идущие в бой на малых высотах вертолеты не всегда попадают в «прицелы» средств ПВО. Новым высокоэффективным средством борьбы с «вертушками» и беспилотниками противника стали противовертолетные мины. О работе «умных мин» рассказывает еженедельник «Звезда».

По факту срабатывания Противовертолетные мины (ПВМ) являются новейшим инженерным боеприпасом, недавно появившимся на вооружении армии России . Эта «умная» мина способна самостоятельно обнаруживать вертолеты и другие моторные летательные аппараты, в том числе и беспилотные (БЛА), летящие на скоростях до 360 км/ч и на дальностях до 1.000 метров. Мина способна поражать их с расстояния 150 метров. О работе

При атаке на объект вертолет противника практически «наступает» на ПВМ. Пилоты даже не подозревают, что их ждет неминуемая гибель. Обнаружить подобную угрозу невозможно ни визуально, ни электронными средствами — лишь по факту срабатывания.

Отечественная ПВМ была разработана в ФКП ГкНИПАС (Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем, расположенный в Воскресенском районе Московской области ) еще в 1990-х годах. Стоит заметить, что аналогичные системы на Западе стали предметом изучения лет на десять раньше, но боевого применения так и не получили. По крайней мере, во время войны в Афганистане 1979-1989 годов с участием советских войск, их применение противником не было замечено. Моджахеды, получавшие вооружения, в том числе и средства ПВО, от США и ряда других стран, использовали против советских вертолетов традиционные ПЗРК.

Афганские радикалы применяли порой довольно хитрую тактику — по курсу низколетящего Ми-24 или Ми-8 делался выстрел из гранатомета, а когда пилот, чтобы уйти от осколков, поднимал боевую машину вверх, по вертолету производился пуск американской зенитной ракеты «Стингер» или «Блоупайп» (производства Великобритании ).

Работы по созданию российской противовертолетной мины велись в 2001-2011 годах в соответствии с Гособоронзаказом. Согласно техническому заданию мина создавалась для защиты военных и гражданских объектов побережья, где возможна высадка десанта, блокирования аэродромов противника, его запасных взлетно-посадочных полос (ВПП). Сегодня, в связи с широким применением на поле боя беспилотных летательных аппаратов, противовертолетная мина, получившая название «Бумеранг», стала очень востребованным средством обороны.

За каждой летящей на малой высоте «блохой» в небе уследить сложно, а применять по БЛА комплексы С-300 и С-400, как и ЗРПК «Тунгуска», нерационально. Вот здесь и пригодятся ПВМ — затаившиеся убийцы низколетящих целей.