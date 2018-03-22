Как «Русские витязи» сбивали истребители США

Для боя Бытует мнение, что в начале Великой Отечественной войны люфтваффе обладало превосходством над советскими летчиками не только в количестве самолетов, но и в боевом опыте. Это неверно— некоторые авиаполки Красной армии к 1941 году обладали не только знаниями, но и внушительным списком воздушных побед, пишет РИА Новости . Летчики 19-го иап сражались в Испании , уничтожив в общей сложности 445 самолетов.

Свою первую победу в Великой отечественной летчики полка одержали 6 июля 1941 года над Ленинградом . Немецкие самолеты прощупывали ПВО, выясняя расположение аэродромов и зенитных батарей. Лейтенант Дмитрий Титоренко на И-16 сбил разведчик Ju-88D у поселка Беззаботное. На высоте четырех с половиной тысяч метров истребитель зашел немцу в хвост и двумя точными очередями перерубил ему левую плоскость. Junkers рухнул на землю, экипаж выпрыгнул с парашютами и попал в плен. Среди обломков самолета нашли карту, на которой синими треугольниками были обозначены полдюжины советских аэродромов. Стало ясно, что противник собирается их атаковать, самолеты с "засвеченных" площадок убрали, а лейтенанта Титоренко наградили орденом Красного знамени.

"Свободная охота — высшая форма боевой деятельности воздушного бойца. Используя исключительную хитрость и владение своей машиной, он смело и уверенно, молниеносно и внезапно поражает противника", — писал другой советский ас Александр Покрышкин. Дмитрий прошел всю войну, в 1944 году стал заместителем командира полка (к тому времени уже 176-го гвардейского) и летал ведомым у самого результативного советского аса Ивана Кожедуба . Летчики 176-го гвиап первыми освоили тактику "свободной охоты" — командование обозначало квадрат, пара истребителей самостоятельно искала добычу и определяла тактику боя. Ко второму-третьему вылету пилоты уже отлично ориентировались в своей зоне ответственности, а наблюдатели с земли сообщали о крадущихся на малых высотах истребителях и бомбардировщиках люфтваффе. Кстати, совсем недавно российские летчики применили подобную тактику в Сирии

Для мира В году войны экипажи 176-го гвиап выполнили более трех с половиной тысяч вылетов на "свободную охоту". 19 апреля 1945 года пара Героев Советского Союза Александра Куманичкина и Сергея Крамаренко атаковала восемь немецких истребителей FW-190. Зайдя от солнца, Куманичкин атаковал ведущего одной четверки, Крамаренко — командира второй. Немцы поняли, что на них напали "свободные охотники", лишь когда два "фоккера" взорвались в воздухе. Остальные шесть истребителей бросились наутек.

После войны началась история показательных полетов полка. В августе 1945-го 176-й гвиап перебросили в Теплый Стан. Летчики отрабатывали одиночный и групповой пилотаж, участвовали в парадах, осваивали реактивные истребители. Летом 1950-го на авиапоказе в Тушино полковые асы впервые показали групповой пилотаж на пятерке МиГ-15. А затем на тех же самолетах улетели в Северную Корею , где сбили 107 американских "Сейбров". Четверо офицеров после командировки получили Золотые звезды Героев.

В 1952 году полк переехал в Кубинку, где базируется и поныне. В 1991-м из летчиков первой его эскадрильи сформировали пилотажную группу "Русские витязи" на тяжелых истребителях Су-27 (недавно "Витязи" пересели в новейшие Су-30СМ). Из базе второй эскадрильи возникли "Стрижи" на легких и маневренных МиГ-29.