Ампуломет: где применяли универсальное оружие Красной Армии 

Какое только оружие не выпускалось во время Великой Отечественной войны. Многие наименования экспериментальных или неудачно себя зарекомендовавших в боях разработок давно забыты историками. Среди подобных видов вооружения отдельной строкой идет ампуломет. Редкий историк сегодня точно скажет, что это за оружие, где и как оно применялось. В то же время ампулометы эффективно использовали на протяжении всей Великой Отечественной войны, в том числе при обороне Ленинграда и Сталинградской битвы.
Оружие прорыва
Жизнь этого уникального изделия оказалась по историческим меркам недолгой. Данный вид вооружения был разработан в 1940 году на московском заводе №145 имени С. М. Кирова. В серийное производство ампуломет поступил в 1941 году под названием «125-мм ампуломет образца 1941 года». Однако заводское производство ампулометов продолжалось лишь до середины 1942 года. В то же время, несмотря на крайне противоречивую оценку данного оружия командирами Красной Армии, применялись ампулометы с разной долей эффективности с 1941 по 1945 год. Самое интересное, что стрелять из данного оружия можно было сразу несколькими видами боеприпасов. Штатно к ампуломету поставлялись стеклянные сферические ампулы, наполненные специальной зажигательной смесью «КС». По утверждениям фронтовиков потушить пламя разорвавшейся ампулы было практически невозможно, единственным эффективным средством для этой цели являлся медный купорос. Правда не всегда ампулы с зажигательной смесью разбивались достигнув цели, что составляло существенную проблему в использовании данного оружия во время боевых действий. Тем не менее, из ампулометов, которые били на 250-500 метров, можно было с равной эффективностью стрелять минами, дымовыми шашками или … связками листовок для агитации немецких солдат сложить оружие. Весил ампуломет около 30 килограмм.
Применение в бою В расчет взвода оснащенного ампулометом входил наводчик, заряжающий, подносчик снарядов, а также ездовой с лошадью для перемещения орудия по полю боя. В начале Великой Отечественной войны в Красной армии были сформированы специальные ампулометные команды и роты, использовавшиеся в наступлении. Осенью 1941 года боевые испытания этого необычного вида вооружений инспектировал лично Георгий Жуков. Он высоко оценил боевое применение ампулометов, которое оказалось крайне разнообразным. В частности в 1944 году вышло специальное постановление предписывающие использовать ампулометы во время штурма ДОТов и ДЗОТов для подавления их огня, путем ослепления расчетов укрепленной огневой точки. Не менее эффективно, ампулометы использовали в качестве противотанкового оружия, а также для сдерживания наступающей пехоты противника. Поскольку при необходимости ампуломет можно было зарядить даже бутылкой с коктейлем Молотова, в войсках этот вид вооружения очень любили. В блокадном Ленинграде кустарные виды ампулометов производили даже из обычных обрезков труб. Известно применение ампулометов во время атаки на населенный пункт Таширово в ноябре 1941 года. [С-BLOCK] В том же году ампулометы успешно применялись при обороне Севастополя для уничтожения расчетов немецких дотов. В 1942 году этот вид вооружения активно использовали во время боев на Селигере. Военную технику немцев взводы ампулометчиков достаточно эффективно уничтожали во время обороны Ейска. При этом, несмотря на самый широкий спектр применения ампулометов чаще всего с их помощью «выкуривали» из строений и фортификационных сооружений стрелков огневых точек противника. При этом здание с помощью ампул поджигали, а когда стрелки были вынуждены выбегать на улицу, их расстреливали при помощи огнестрельного оружия. Но самым необычным применением ампулометов были выстрелы пачками листовок в 1945 году по позициям врага с призывами к сдаче. В то же время западные корреспонденты считали, что ампулометы изготавливались, в том числе для выстрелов стеклянными ампулами с химическим оружием, однако на практике данная версия подтверждения не получила.