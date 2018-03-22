Ампуломет: где применяли универсальное оружие Красной Армии

Какое только оружие не выпускалось во время Великой Отечественной войны. Многие наименования экспериментальных или неудачно себя зарекомендовавших в боях разработок давно забыты историками. Среди подобных видов вооружения отдельной строкой идет ампуломет. Редкий историк сегодня точно скажет, что это за оружие, где и как оно применялось. В то же время ампулометы эффективно использовали на протяжении всей Великой Отечественной войны, в том числе при обороне Ленинграда и Сталинградской битвы.

Оружие прорыва

Жизнь этого уникального изделия оказалась по историческим меркам недолгой. Данный вид вооружения был разработан в 1940 году на московском заводе №145 имени С. М. Кирова. В серийное производство ампуломет поступил в 1941 году под названием «125-мм ампуломет образца 1941 года». Однако заводское производство ампулометов продолжалось лишь до середины 1942 года. В то же время, несмотря на крайне противоречивую оценку данного оружия командирами Красной Армии, применялись ампулометы с разной долей эффективности с 1941 по 1945 год. Самое интересное, что стрелять из данного оружия можно было сразу несколькими видами боеприпасов. Штатно к ампуломету поставлялись стеклянные сферические ампулы, наполненные специальной зажигательной смесью «КС». По утверждениям фронтовиков потушить пламя разорвавшейся ампулы было практически невозможно, единственным эффективным средством для этой цели являлся медный купорос. Правда не всегда ампулы с зажигательной смесью разбивались достигнув цели, что составляло существенную проблему в использовании данного оружия во время боевых действий. Тем не менее, из ампулометов, которые били на 250-500 метров, можно было с равной эффективностью стрелять минами, дымовыми шашками или … связками листовок для агитации немецких солдат сложить оружие. Весил ампуломет около 30 килограмм.