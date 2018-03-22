Ещё
«Гиви», «Кикимора» и «Рафинад» — названия образцов оружия предложили новосибирцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Гиви», «Кикимора» и «Рафинад» — названия образцов оружия предложили новосибирцы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Новосибирцы, выбирая имена для новых образцов российского оружия, черпали вдохновение в сказках и политике
Жители региона приняли участие в голосовании, предлагая в Интернете свои варианты. Так, пользователь под ником Alex M представил такие: крылатая ракета «Страшила», боевой лазер «Хоттабыч», подводный беспилотник «Кикимора». Эти варианты при кажущейся легковесности таят в себе глубокий смысл. Страшила — безобидное пугало из сказки «Волшебник Изумрудного города», а в прямом значение слова — устрашающая фигура. Хоттабыч — чудаковатый сказочный джинн, который тем не менее может многое. Кикимора — невидимое мифологическое существо, увидеть которое не к добру.
Сибирский Татарин предложил назвать ракету «Гиви» в память о погибшем командире ДНР, а беспилотник — «Прощай, Флорида». Дмитрий Харитонов высказался за название «Рафинад» — в честь академика-правозащитника Андрея Сахарова, предлагавшего в свое время использовать термоядерные торпеды для того, чтобы вызвать разрушительные цунами у побережья США. HenoceDa Че внес предложение назвать крылатую ракету «Меч Господень». Здесь можно увидеть библейские мотивы, сулящие жертвам оружия неисчислимые бедствия. А вот Victor Borisov предлагает вспомнить старую добрую «кузькину мать».
И это далеко не полный список названий, придуманных сибиряками.
Всенародное голосование проходило на сайте Минобороны РФ, где лидерами стали следующие варианты: «Пересвет», «Светлячок», «Блик» (боевой лазерный комплекс); «Аврора», «Бездна», «Прибой» (беспилотный подводный аппарат); «Буревестник», «Пальмира», «Ватник» (крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой).
Что можно сказать об этих названиях?
Название «Пересвет» — это, безусловно, дань памяти воину-монаху, чья героическая гибель в поединке символизировала победу русских войск в Куликовской битве. Древнее имя для ультрасовременного комплекса — своеобразная связь времен.
«Светлячок» и «Блик» больше похожи на шуточные прозвища грозного боевого лазера. Хотя нечто подобное можно и сейчас встретить в артиллерии, где самые мощные орудия носят названия безобидные цветов: «Гиацинт», «Акация», «Пион».
Что касается «Авроры», то это один из самых известных кораблей отечественного флота, как бы кто ни относился сейчас к его роли в Октябрьской революции. Помимо знаменитого сигнального выстрела в 1917 году, этот крейсер ранее участвовал в Русско-японской и Первой мировой войне, а в Великую Отечественную отправил на оборону Ленинграда свои корабельные орудия и моряков. И если еще одна «Аврора» станет бороздить глубины мирового океана, то это станет продолжением славной корабельной династии.
«Буревестник». Птица, не предвещающая ничего хорошего. Очень органично для крылатой ракеты. А если еще вспомнить «Песню о Буревестнике» Максима Горького, который устами или, точнее, клювом своего пернатого героя призывал: «Пусть сильнее грянет буря!», то адресатам данного ракетного послания и вовсе должно быть не по себе.
Что же касается «Пальмиры», то этот вариант, предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым, вызывает целый ассоциативный ряд, наполненный серьезным содержанием. Здесь и наша помощь Сирии в борьбе с боевиками, и память о военнослужащих, отдавших жизни в борьбе с международным терроризмом, и напоминание об успехах первого боевого применения российских крылатых ракет большой дальности.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №12 от 21 марта 2018 года
Все новости Новосибирской области: последние новости
Итоги выборов Президента РФ 2018 в НСО: 71% за Путина Жестокое убийство пуделя в супермаркете возмутило новосибирцев Систему поиска могил «Ритуал» для смартфонов запустили в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»81
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»195
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Офицеры МВД подрались на совещании43
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом203
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение