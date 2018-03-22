«Гиви», «Кикимора» и «Рафинад» — названия образцов оружия предложили новосибирцы

Новосибирцы, выбирая имена для новых образцов российского оружия, черпали вдохновение в сказках и политике

Жители региона приняли участие в голосовании, предлагая в Интернете свои варианты. Так, пользователь под ником Alex M представил такие: крылатая ракета «Страшила», боевой лазер «Хоттабыч», подводный беспилотник «Кикимора». Эти варианты при кажущейся легковесности таят в себе глубокий смысл. Страшила — безобидное пугало из сказки «Волшебник Изумрудного города», а в прямом значение слова — устрашающая фигура. Хоттабыч — чудаковатый сказочный джинн, который тем не менее может многое. Кикимора — невидимое мифологическое существо, увидеть которое не к добру.

Сибирский Татарин предложил назвать ракету «Гиви» в память о погибшем командире ДНР, а беспилотник — «Прощай, Флорида». Дмитрий Харитонов высказался за название «Рафинад» — в честь академика-правозащитника Андрея Сахарова , предлагавшего в свое время использовать термоядерные торпеды для того, чтобы вызвать разрушительные цунами у побережья США . HenoceDa Че внес предложение назвать крылатую ракету «Меч Господень». Здесь можно увидеть библейские мотивы, сулящие жертвам оружия неисчислимые бедствия. А вот Victor Borisov предлагает вспомнить старую добрую «кузькину мать».

И это далеко не полный список названий, придуманных сибиряками.

Всенародное голосование проходило на сайте Минобороны РФ, где лидерами стали следующие варианты: «Пересвет», «Светлячок», «Блик» (боевой лазерный комплекс); «Аврора», «Бездна», «Прибой» (беспилотный подводный аппарат); «Буревестник», «Пальмира», «Ватник» (крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой).

Что можно сказать об этих названиях?

Название «Пересвет» — это, безусловно, дань памяти воину-монаху, чья героическая гибель в поединке символизировала победу русских войск в Куликовской битве. Древнее имя для ультрасовременного комплекса — своеобразная связь времен.

«Светлячок» и «Блик» больше похожи на шуточные прозвища грозного боевого лазера. Хотя нечто подобное можно и сейчас встретить в артиллерии, где самые мощные орудия носят названия безобидные цветов: «Гиацинт», «Акация», «Пион».

Что касается «Авроры», то это один из самых известных кораблей отечественного флота, как бы кто ни относился сейчас к его роли в Октябрьской революции. Помимо знаменитого сигнального выстрела в 1917 году, этот крейсер ранее участвовал в Русско-японской и Первой мировой войне, а в Великую Отечественную отправил на оборону Ленинграда свои корабельные орудия и моряков. И если еще одна «Аврора» станет бороздить глубины мирового океана, то это станет продолжением славной корабельной династии.

«Буревестник». Птица, не предвещающая ничего хорошего. Очень органично для крылатой ракеты. А если еще вспомнить «Песню о Буревестнике» Максима Горького, который устами или, точнее, клювом своего пернатого героя призывал: «Пусть сильнее грянет буря!», то адресатам данного ракетного послания и вовсе должно быть не по себе.