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С «Ракетой» за спиной: Гавр представит в Перми рюкзаки, названные в честь теплохода на подводных крыльях
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С «Ракетой» за спиной: Гавр представит в Перми рюкзаки, названные в честь теплохода на подводных крыльях 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Пермский КВНщик, актер и юморист Гавриил Гордеев в эти выходные приедет в Пермь и представит рюкзаки «Ракета», созданные в мастерской, которую он открыл совестно с дизайнером Игнатом Выходовым. Увидеть новинку можно на шоу-руме пермских дизайнеров и стилистов «Fashion Perm», который состоится уже в эти выходные.
В проекте «Ракета» Гордеев стал креативным идеологом. Это авторская коллекция городских, повседневных и туристических рюкзаков. Игнат и Гавр создали свою мастерскую ещё в 2007 году, но работали только с индивидуальными заказами. Теперь пермяки готовы выйти и на массовый рынок.
— Хочется не просто хорошо и качественно шить, а создать то, что изменит наше типичное представление о бренде. Ракета — бренд, который тянет за собой в первую очередь нас — креативщиков, дизайнеров и мастеров, вызывает желание создавать новое, красивое, увлекательное для людей, — рассказывает Гордеев.
25 марта Гавриил Гордеев лично представит посетителям «Fashion Perm» линейку рюкзаков «Ракета». Кроме того, молодые и талантливые специалисты текстильной промышленности получат возможность сразу на презентации пройти собеседование на работу.
«Ракетой» рюкзаки названы в честь одноимённого теплохода на подводных крыльях. Всего за три рубля на «Ракете» можно было совершить путешествие из Перми в Елово, из Петербурга в Петергоф или из Нижнего Новгорода в Плёс.
Шоу-рум «Fashion Perm» пройдет с 23 по 25 марта в ТЦ «Колизей-Атриум».
С 2016 года Гавриил Гордеев возглавляет канал ТНТ4.
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