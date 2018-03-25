Ещё
США показали прототип звукового оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работу акустической лазерной пушки показали на видео 

РИА Новости 25 марта 2018
Ученые из министерства обороны США создали прототип акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров. О разработке пишет Defense One.
Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Первый генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй "бьет" лучом узкого диапазона. В результате в точке, на которую направлены лазеры, создается яркое свечение и громкий звук.
По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось создать шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Ученые надеются в течение трех лет "научить" установку воссоздавать человеческий голос. Отмечается, что пушку планируется использовать для разгона несанкционированных демонстраций
РИА Новости: последние новости
На самолетах Ту-204 и Ил-76 поменяют украинские детали на российские RT показал новейшее оружие, которое поможет восстановить ядерный паритет NI объяснил, почему российский бомбардировщик Ту-160 станет "кошмаром НАТО"
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека
МВД и СБ Украины перешли на сторону России745
Болтон записал обращение к Совфеду23
Появилось видео попытки спасения людей в ТЦ в Кемерово
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение