Название новейшего оружия России выберут в четверг

До выбора названия новейшего российского оружия осталось несколько часов

«Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения выходит на финишную прямую: для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата определились по три лидирующих названия. В течение ближайших часов выяснится, какими будут их имена», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По три лидирующих названия стратегических вооружений определились в ходе голосования на сайте Минобороны, которое продлится до 20.00 мск 22 марта, сообщили в ведомстве.

Так, в тройку лидеров названия боевого лазерного комплекса вошли «Василиск», «Пересвет» и «Блик». Лидерами по голосам за имя крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой стали «Пальмира», «Сюрприз» и «Буревестник», а беспилотный подводный аппарат получит одно из трех названий: «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

Всего, по данным Минобороны, за различные варианты названий за девять дней проголосовали 7,6 млн человек.

Напомним, 1 марта Минобороны начало прием предложений с названиями новейшего российского оружия, о котором в своем послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин

Ранее сообщалось, что среди самых популярных возможных наименований боевого лазерного комплекса, ядерного подводного беспилотника и атомной крылатой ракеты — «Зайчик», «Посейдон» и «Нежданчик».