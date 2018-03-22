Ещё
Название новейшего оружия России выберут в четверг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До выбора названия новейшего российского оружия осталось несколько часов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
По три лидирующих названия стратегических вооружений определились в ходе голосования на сайте Минобороны, которое продлится до 20.00 мск 22 марта, сообщили в ведомстве.
«Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения выходит на финишную прямую: для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата определились по три лидирующих названия. В течение ближайших часов выяснится, какими будут их имена», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Так, в тройку лидеров названия боевого лазерного комплекса вошли «Василиск», «Пересвет» и «Блик». Лидерами по голосам за имя крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой стали «Пальмира», «Сюрприз» и «Буревестник», а беспилотный подводный аппарат получит одно из трех названий: «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».
Всего, по данным Минобороны, за различные варианты названий за девять дней проголосовали 7,6 млн человек.
Напомним, 1 марта Минобороны начало прием предложений с названиями новейшего российского оружия, о котором в своем послании Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что среди самых популярных возможных наименований боевого лазерного комплекса, ядерного подводного беспилотника и атомной крылатой ракеты — «Зайчик», «Посейдон» и «Нежданчик».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в соцсетях воодушевились идеей дать новые названия российским вооружениям.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Индии заявили о разочаровании в Су-57 Гиперзвуковой «Авангард» понесут полученные с Украины «Стилеты» Пентагон расписался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1142
Украина назло России уничтожила свою промышленность176
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке179
Панин с огромным долгом сбежал из России170
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение