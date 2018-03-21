Гиперзвуковой «Авангард» понесут украинские «Стилеты»

Гиперзвуковой «Авангард» понесут полученные с Украины «Стилеты»

Именно эта советская ракета использовалась при первых испытаниях «Авангарда» — поясняют эксперты выбор ракеты УР-100Н или «Стилет» в качестве носителя для сверхсовременного комплекса гиперзвукового оружия. Почему выбор пал на старую технику, полученную в начале 2000-х годов с Украины за газовые долги?

«В начале 2000-х годов с Украины за «газовые долги» были поставлены порядка 30 жидкостных ракет УР-100Н УТТХ», — пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Первыми носителями российского оружия будущего — гиперзвукового комплекса «Авангард» станут ракеты советского производства. Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ, или SS-19 «Стилет» по натовской классификации.

Ракеты достались Украине после распада СССР. Вооружения хранились «на складах в не заправленном состоянии», были практически новыми, способными стоять на боевом дежурстве несколько десятков лет.

«Часть этих ракет и станут носителями первой серии гиперзвуковых планирующих боевых блоков в течение ближайших лет», — пояснил источник.

В будущем такие блоки «Авангарда» будут устанавливаться на новую российскую тяжелую ракету РС-28 «Сармат», после того как она будет принята на вооружение. Напомним, что о возможностях ракетного комплекса «Сармат», равно как и о перспективах российского гиперзвукового оружия, мир узнал из послания Владимира Путина Федеральному собранию.

В этом выступлении впервые официально было заявлено о серийном производстве «Авангарда» — комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Президент подчеркнул: «Эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз».

Скорость в 20 махов позволяет преодолеть расстояние от территории России до Вашингтона за 15 минут.

Путин также пояснил, как работает гиперзвуковой крылатый боевой блок, которым оснащена МБР «Авангарда». При движении к цели планирующий блок, планируя, осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО, констатировал президент Путин.

Замминистра обороны Юрий Борисов сообщил — министерство уже заключило контракт на производство комплекса «Авангард». По данным открытых источников, комплекс был разработан одной из ведущих ракетно-космических фирм России — подмосковным «НПО машиностроения». Испытания велись еще с 2004 года, сообщает ТАСС. В 2011 и 2012 годах с космодрома «Плесецк» были проведены два пуска, последний был успешным.

По его оценке, ракета УР-100Н УТТХ или «Стилет» — носитель, который сейчас оптимально подходит для выведения планирующего блока.

«Именно эта ракета и использовалась как носитель на испытаниях блока «Авангард», — пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский.

Носитель давно проверенный. Эта ракета шахтного базирования была принята на вооружение в 1975 году. Максимальная дальность полета — 10 тысяч километров. По оценке военных экспертов, ракета надежная — в свое время, из 165 испытательных и учебно-боевых пусков, только 3 оказались неудачными. Сами ракеты собирались на одном из предприятий ВПК в Подмосковье , но система наведения производилась в Харькове

«Это советское наследие, за которое надо сказать спасибо нашим разработчикам и конструктором. Больших затрат эти ракеты не требуют». Виктор Мураховский отметил:

Украине при распаде СССР и разделе советского ядерного наследства досталось 220 стратегических носителей, в том числе 130 ракет УР-100Н (SS-19). Украинские «Стилеты» постигла та же судьба, что и весь украинский ракетный арсенал. Напомним, к примеру, что в 1999-2000 годах, по результатам очередных переговоров о газовых долгах, Москва получила от Киева 581 крылатую ракету вместе с носителями — тяжелыми бомбардировщиками. Что же касается собственно «Стилетов», то 32 единицы, в счет все тех же долгов, в 2003 году были переданы России. Лишь в январе этого года Киев оповестил, что Украина вновь приблизилась к возможности разработки собственных крылатых ракет — о чем с помпой объявил Петр Порошенко

«Нельзя забывать, что в какой-то момент на Украине прекратилось финансирование научных ведомств, — сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по обороне, генерал Владимир Шаманов. — Да, специалисты там еще остались. Но вряд ли они в состоянии разработать новую ракету».

«Украинские», а на деле — советские УР-100Н, попав в Россию, послужили и еще послужат для «доведения до ума» сверхсовременного проекта «Авангарда».