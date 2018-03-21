Кожин о небывалом спросе на российскую технику

Заявки на российскую военно-морскую технику поступают из многих регионов мира, спрос растет «в геометрической прогрессии», заявил помощник президента по ВТС Владимир Кожин.
«Заявок сегодня на вашу продукцию со всего мира столько, что если все их суммировать, то можно домой уже не ходить, работать и работать — осталось только их реализовать. Практически нет региона, который не заинтересовался нашей продукцией — спрос растет просто в геометрической прогрессии», — передает РИА «Новости» заявление Кожина, сделанное на совещании, которое было посвященно 11-летию Объединенной судостроительной корпорации.
При этом он отметил, что экспортный потенциал российского военного судостроения не до конца реализован.
«Не все наши заказчики такие, как Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, — это небольшие страны, прибрежные страны, но дорогу осилит идущий», — сказал Кожин.