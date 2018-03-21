Кожин о небывалом спросе на российскую технику

«Не все наши заказчики такие, как Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, — это небольшие страны, прибрежные страны, но дорогу осилит идущий», — сказал Кожин.

При этом он отметил, что экспортный потенциал российского военного судостроения не до конца реализован.