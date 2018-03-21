В Сирии Т-55 сделали немного похожим на «Армату»

Так, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть небольшую деталь в форме коробки. В ней спрятана ночная видеокамера, которая транслирует изображение на монитор механика-водителя, находящегося в отделении управления.

Что-то похожее применено и на "Армате" — разумеется, здесь все выполнено более технологично, однако принцип работы во многом схож.

Над стволом 100-мм нарезной пушки вместо инфракрасного прожектора "Луна-2" смонтирована тепловизионная камера ночного прицельного комплекса "Viper-55". В результате наводчик получил возможность обнаруживать противника на расстоянии в 4 км. Это значительное достижение по сравнению с разработанным в 50-е годы ночным прицелом ТПН-1, который давно морально и технически устарел и мог видеть в темноте без подсветки лишь на 500 м.

#SAA Armor and technicals in Eastern Ghouta. Including T-72s, AMB-S and a T-55 with a clear view of the Sarab-2 APS. #Syria pic.twitter.com/oapEOIYFD5— Jason Jones (@DPRKJones) March 20, 2018

Установленный на крыше башни комплекс оптико-электронного противодействия второго поколения "Sarab-2" ("Мираж-2") объединяет "пятьдесят пятый" с техникой XXI века. Благодаря такому устройству танк-ветеран стал неуязвим для большинства управляемых противотанковых ракет. В том числе для американских TOW-2, которые поставлялись боевикам их зарубежными покровителями.