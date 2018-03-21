США капитулировали перед «оружием Путина»

США беззащитны перед гиперзвуковым оружием России . Об этом, как сообщает Business Insider, заявил руководитель Стратегического командования американского Министерства обороны Джон Хайтен

Выступая на слушаниях в комитете Сената США по делам Вооруженных сил, генерал признал, что страна неспособна защититься от подобного оружия, так как не располагает средствами к этому.

Между тем, подчеркнул Хайтен, «ответом» Соединенных Штатов на возможное применение Россией сверхзвукового оружия будет «ядерное возмездие».