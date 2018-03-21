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США капитулировали перед «оружием Путина»
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США капитулировали перед «оружием Путина» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: © Минобороны РФ
США беззащитны перед гиперзвуковым оружием России. Об этом, как сообщает Business Insider, заявил руководитель Стратегического командования американского Министерства обороны Джон Хайтен.
Выступая на слушаниях в комитете Сената США по делам Вооруженных сил, генерал признал, что страна неспособна защититься от подобного оружия, так как не располагает средствами к этому.
Между тем, подчеркнул Хайтен, «ответом» Соединенных Штатов на возможное применение Россией сверхзвукового оружия будет «ядерное возмездие».
В ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о создании в стране ряда современнейших образцов вооружений, в том числе гиперзвукового ракетного комплекса авиационного базирования под названием «Кинжал». По словам Путина, выпускаемые им ракеты смогут «гарантированно» преодолевать любые системы противоракетной обороны.
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