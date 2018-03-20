Что делали учёные с немецкими разработками

Великобритании, Контролируя ресурсы всей Европы, до начала войны получая очень серьёзные финансовые вливания со стороны других государств и различных компаний из США Германия и без того имевшая пожалуй лучшую научную школу в первой половине XX века, добилась технологического и научного прорыва по целому ряду направлений.

Кто знает, как изменился бы ход войны, если бы многие свои разработки, в первую очередь, в сфере ракетостроения и создания ядерного оружия немцы начали осуществлять на несколько лет раньше и успели бы внедрить в жизнь до решающего перелома в войне.

Как это ни парадоксально на немецком военно-технологическом и научном наследии больше всего «погрели руки» американцы, меньше всего пострадавшие от деяний Гитлера. Ядерная программа США была бы невозможна без помощи немецких учёных.

Однако представители СССР тоже не сидели сложа руки, активно внедряя изобретения немцев, продолжая и развивая их разработки и пользуясь консультациями гениев немецкой науки. СССР сумел, используя, куда меньшее количество немецких учёных и разработок, обладая куда более низкими стартовыми возможностями создать собственные научные и технологические школы, не уступавшие американским.

Раздел немецкого наследства

Помимо репараций, которые касательно Советского союза были, скорее, небольшой компенсацией тех грандиозных разграблений, которые осуществили гитлеровцы в России , союзники активно использовали практику вывоза учёных, технологических разработок и образцов, а также патентов из Германии.

По некоторым оценкам, победителями было конфисковано около 346 тысяч немецких патентов. Вывоз союзниками учёных был обусловлен общим запретом на развитие военных и промышленных технологий непосредственно в различных зонах оккупации Германии. В Советский союз часто вместе с оборудованием заводов и научных школ было вывезено несколько тысяч учёных и членов их семей (только по линии авиационной промышленности — 2200 учёных).

Многих наиболее выдающихся приглашали оказать поддержку восстановлению и развитию промышленности вполне добровольно. Вербовка и вывоз немецких кадров в ещё больших масштабах осуществлялись со стороны США. После помощи СССР большинство немецких специалистов спокойно вернулись на родину.

Около 5000 немецких инженеров работали на СССР непосредственно из Германии. Как и американцам, советским учёным и инженерам достались после войны в руки образцы знаменитой ракеты «Фау-2», зенитные ракеты «Вассерфаль» и «Шметтерлинг», немецкие реактивные двигатели Jumo 004 и BMW 003 и множество других ценнейших разработок.

Оружие и ракеты

Особый интерес как СССР, так и западных союзников вызывали авиационные и ракетные технологии, ядерные разработки немцев. В первую очередь немецкое наследие помогло укреплению оборонного потенциала Советского союза.

На базе указанных выше ракет «Фау-2», а также ряда других разработок, фактически начала свое развитие советская ракетная и космическая программа. В этом деле наиболее ярко демонстрируется суть советских заимствований у немцев.

Германия, несомненно, заложила мощный фундамент для будущего покорения человеком околоземного пространства, но разрушенный послевоенный СССР серьезнейшим образом, переработал и развил его так, что обогнал в гонке за выход в космос, даже превосходивших нас по части ресурсов американцев.

Другое важнейшее заимствование у немцев связано с разработкой ядерного оружия. Благодаря той части немецкого ядерного наследия, которая досталась СССР и усилиям советских учёных и оружейников, в совокупности с вывезенными нашей разведкой ядерными секретами США, Советский Союз сумел создать свою бомбу уже через 4 года после американцев.

Без сомнения, в ядерной программе и СССР и США, роль немцев просто огромна. Хотя в обоих союзных державах имелись и собственные разработки, но немцы продвинулись в своих проектах на десятилетие вперед.

На основе вывезенных из Германии двигателей также создавались первые советские реактивные истребители, такие как МиГ-9. Перечисление многих других значимых оружейных разработок, которые были заимствованы у Германии, займет не один десяток страниц.

Однако нужно понимать, что далеко не всегда СССР доставались готовые образцы: часто это были отдельные фрагменты информации, чертежей, образцов, которые нужно было долго дорабатывать и развивать. Помимо хрестоматийного примера с ракетами, в котором СССР не только научился многому у немцев, но и многократно превзошёл учителей, хорошо известен и пример с разработкой знаменитого автомата Калашникова.

Бытует ошибочное мнение, что АК-47, был создан исключительно на основе немецкого автомата Stg-44, разработки Хуго Шмайссера. Советские оружейники действительно изучали наработки немцев и сам Шмайссер, консультировал инженеров в Ижевске . Однако немецкий конструктор никогда не говорил о плагиате, а сами автоматы имеют очень серьёзные конструктивные различия.

«Ученики» превзошли «учителей»

Советские инженеры, учёные, оружейники всегда творчески использовали немецкое наследие и, как показала дальнейшая история, в большинстве отраслей обошли своих «учителей». Крайне быстрое и масштабное внедрение и творческая проработка изначальных немецких проектов и разработок не в условиях процветающей первой экономики мира США, а в условиях разрушенной войной советской экономики, показывает, что СССР обладал собственной мощнейшей научной и инженерной, технической школой.

Быстрота и масштабность разработок, их высокое качество демонстрируют определённое превосходство молодой советско-российской науки и технологической школы, которая восстанавливалась в кратчайшие сроки после разрухи революции и гражданской войны на крайне низкой технической и материальной базе.

В таких условиях нельзя преувеличивать роль немецких разработок, полагая, что без них СССР самостоятельно не создал чего-либо подобного. Немецкие разработки в большинстве случаев позволили компенсировать потери времени и ресурсов в годы войны, что было очень важно в условиях гонки вооружений начавшейся холодной войны.