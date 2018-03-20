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Разведчики ВСУ заявили о загадочном российском приборе
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Разведчики ВСУ заявили о загадочном российском приборе, выводящем из строя дроны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские военные обнаружили на территории Донбасса «непонятный прибор», похожий на новую часть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Вот на такой непонятный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений. Сперва кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся, квадрокоптер отказался слушать команды пилота», — написала в своем Facebook украинская организация «Вернись живым».
По мнению активистов, этот прибор, якобы созданный Россией, является новейшей частью одного из комплексов РЭБ. Украинские аэроразведчики сообщили, что уже сталкивались с тем, что их дроны становились неконтролируемыми, когда на мониторе «появлялось цветное мерцание».
Ранее сообщалось, что западные эксперты впечатлены возможностями российских систем электронной борьбы.
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