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Черноморский флот вооружат гравитационными ракетами
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Черноморский флот вооружат гравитационными противолодочными ракетами 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Малые противолодочные корабли Черноморского флота получат новые ракеты для поражения подлодок. Первыми новые ракеты для комплекса "Запад" получат корветы типа "Альбатрос" проектов 1124 и 1124М. Об этом сообщают РИА-Новости.
"Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 "Запад" обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров", — говорится в сообщении агентства.
Отметим, что противолодочный комплекс РПК-8 был разработан еще в 1991 году и представляет собой 12-ствольную реактивную бомбометную установку калибра 212-мм. Однако вместо прежних снарядов используются торпеды и глубинные бомбы комплекса "Смерч-2". Ракета нового противолодочного комплекса "Запад" наводится на цель при помощи информации гидроакустической станции корабля.
После приводнения ракеты гравитационный снаряд отделяется и при помощи акустической головки самонаведения находит цель. В отличии от традиционных торпед гравитационные подводные снаряды, не имеющие двигателя, перемещаются скрытно для гидроакустических систем атакуемых объектов. Вероятность поражения подводной лодки одним залпом — 0,8.
Время подготовки к стрельбе с момента обнаружения цели — не более 15 секунд. Вес гравитационного снаряда — 67 килограммов, взрывчатого вещества — 19,5 килограммов.
Кроме того, гравитационные ракеты можно устанавливать также на самолеты, вертолеты и подводные лодки. Согласно сообщению Ростеха, до 2020 года стрельбы такими ракетами будут модернизированы малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.
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