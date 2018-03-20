Киев: Добить до Урала

Один из самых влиятельных теневых политиков Украины — экс-секретарь СНБОУ, директор Национального института стратегических исследований, вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин сделал публичное заявление, мимо которого просто опасно пройти, не заметив. Впервые от официального лица такого ранга в Киеве прозвучало признание, что перед учеными и конструкторами страны поставлена задача в кратчайший срок создать «ракеты средней дальности, с дальностью полёта хотя бы до 1500 километров».

При этом, правда, директор Национального института стратегических исследований посетовал, что даже западные союзники Украины, которые, получается с его слов, в курсе этой затеи, не в восторге от планов Киева. И заранее кулуарно обвиняют его «в нарушении режима нераспространения ракетных технологий». «Думаю, нам необходимо доносить до союзников, на что мы пошли, когда согласились на ядерное разоружение. Объяснять, что мы не нарушали ни одного международного соглашения о нераспространении оружия. На мой взгляд, наше государство имеет право ставить перед всем миром вопрос о смене условий в области создания новых образцов вооружений», — таково мнение Горбулина.

Орел и Санкт-Петербург, Если это так, выходит, Украина в обозримой перспективе всерьез намерена обзавестись принципиально новым видом оружия, которое по отношению к России (и не только к ней!) даже в неядерном снаряжении неизбежно приобретет стратегический характер. Поскольку в зоне поражения таких комплексов со стартовой позиции, допустим, где-нибудь под Сумами или Харьковом окажутся не только недалекие от тех мест Воронеж, Ростов-на-Дону, Липецк , Смоленск, Курск Белгород . Но даже и Москва Астрахань и т. д. Иными словами, под угрозой внезапного ракетного удара в один совсем не прекрасный день проснется практически вся европейская часть территории нашей страны почти до Урала.

Краков, Однако это — если гипотетические ракетные пуски производить в восточном, юго-восточном или северо-восточном направлении. Но можно ведь в случае чего такое оружие перетащить, предположим, поближе к Львову ? А затем перенацелить его — почему нет? — и на Будапешт Прагу или Варшаву . С учетом того, как в последние годы складываются политические отношения невменяемого Киева и с этими соседями, подобный оборот событий не так уж и невероятен.

Удивительно ли, как сетует сегодня Горбулин, что внезапно возникшие новые ракетные амбиции Украины «вызывают непонимание западными партнёрами наших позиций»?

Тут, конечно, и тем, кто к востоку, и тем, кто к западу от этой удивительной страны, хотелось бы понять: каковы вообще перспективы осуществления на ее территории в ближайшие годы подобного сложнейшего и затратнейшего технического проекта, коли он, как выяснилось, существует?

На мой взгляд, опасно и близоруко уповать лишь на то, что Украина давно катится в финансовую пропасть, ее военно-промышленный комплекс в полном развале и ему, дескать, давно не по силам решать столь сложные задачи, как проектирование, а затем и серийное производство ракет средней дальности.

Обычно, говоря такое, эксперты указывают на бедственное положение на единственном украинском серьезном профильном предприятии такого рода — «Южмаше» (прежде — в Днепропетровске , с недавних пор это город Днепр). Не лучше, говорят нам, и на расположенном там же Конструкторском бюро «Южное» имени Янгеля, где в советское время было разработано 12 из 20 типов межконтинентальных баллистических ракет, стоявших на вооружении Советской Армии.

И до последнего времени, безусловно, на указанных предприятиях дело именно так и обстояло. Но, несмотря на все невзгоды, на «Южмаше» и в «Южном» по-прежнему работают тысячи специалистов, прошедших советскую еще школу космического и военного ракетостроения. Они ведь все эти годы не только кастрюли со сковородками выпускают?

Нет, среди образцов сегодняшней продукции, например, «Южмаша» — западные заказы на производство ступеней ракет-носителей «Antares», «Vega». С этим заводом по тематике «Двигателестроение» серьезно и плодотворно работают специалисты из Южной Кореи и Индии.

Но самое удивительное, что от окончательной гибели украинский ракетостроительный гигант себе на беду спасает даже Россия. Конкретный пример? Не далее, как в конце апреля 2017 года днепровцы подписали контракт с российской компанией S7 Sea Launch Limited (С 7 Космические Транспортные Системы). И с той поры мы вместе с Украиной работаем по космической программе «Морской старт». Для начала заключен контракт на изготовление за российские деньги первых 12 ракет-носителей «Зенит» , в рамках которого «Южмаш» уже выполняет заказ на изготовление двух таких изделий со сроком их поставки в 2018 году.

Как результат: по сообщению руководства «Южмаша», общий портфель заказов этого украинского государственного предприятия составляет свыше 350 миллионов долларов. И загибавшееся было производство на «Южмаше» вдруг получило могучий спасительный импульс.

Таков, так сказать, производственно-экономический фон для воплощения в жизнь в бывшем Днепропетровске великой, но секретной киевской мечты по созданию собственных баллистических ракет средней дальности. Теперь давайте посмотрим, как продвигаются в этом городе, а также на Павлоградском химическом заводе и еще на нескольких десятках предприятий поменьше, собственно, работы по столь деликатной тематике. Со всей очевидностью, прежде всего против России и направленные.

Как известно, приблизительно с 2015 года, сразу после возникновения вооруженного конфликта в Донбассе, на Украине в лихорадочном темпе возобновились давно заброшенные было работы по созданию высокоточных баллистических ракет. Проект был назван оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Гром-2».

Как по мановению волшебной палочки тут же нашелся богатый инвестор. Им оказалась Саудовская Аравия . Причем, сразу не очень было понятно, почему именно она. Зачем купающемуся в деньгах королевству, никогда не считавшемуся с миллиардными затратами на закупку самых современных вооружений, связываться с проектом в стране, экономика которой разрушена, а политические и экономические перспективы неясны даже на ближайшие несколько лет?

Складывалось ощущение, что кому-то за рубежом очень нужно было, чтобы современные ракеты появились не столько у саудитов, сколько у завязших в войне украинцев. А деньги Эль-Риада были призваны только прикрыть чужой скрытый политический интерес.

Как бы там ни было, вскоре первые 40 миллионов долларов на «Гром-2» в 2015 году были перечислены Киеву. Работы немедленно пошли просто в стахановском темпе.

В августе 2016 года в украинской прессе появились фото прототипа ходового макета пятиосной самоходной пусковой установки высокой проходимости ОТРК «Гром-2». А в мае 2017 года — фотографии и уже готовой пусковой установки.

Между этими событиями (в декабре 2016 года) на Украине был осуществлен первый испытательный пуск перспективного оружия. 12 апреля 2017 года генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев сообщил, что комплекс «Гром-2» находится на стадии окончательной доводки ракеты.

Вы можете спросить: а какое отношение заранее широко разрекламированный ОТРК «Гром-2» имеет к секретному стратегическому оружию? Ведь максимальная дальность стрельбы «Грома-2» — всего 280 километров?

Да, это так. Но очень похоже, что перед нами та же история, что произошла, к примеру, со ставшими знаменитыми российскими крылатыми ракетами семейства «Калибр». В экспортном варианте они предлагаются зарубежным покупателям в варианте «Club». Дальность стрельбы «Club» не превышает 300 километров. И это дает возможность Москве избежать обвинений в нарушении международных договоренностей о нераспространении ракетных технологий. Но вот на КР «Калибр» эти ограничения не распространяются. И они летают на дистанцию в 2,5 тысячи километров.

Главный секрет в разном устройстве двигателей ракетных комплексов «Club» и «Калибр» и количестве топлива в них. Так почему бы не предположить, что то же самое Украина не проделает и со своим «Громом-2»? И их дальность стрельбы тоже не возрастет раз в пять по сравнению с не слишком грозным вариантом, создание которого оплатила Саудовская Аравия?

В том, что на самом деле все так и есть, убеждены и многие украинские эксперты. Допустим, один из них — Михаил Жирохов. В феврале 2018 года он заявил, что в действительности в создаваемой ракете ОТРК «Гром-2» украинскими конструкторами заранее «заложено все, чтобы ракета могла лететь дальше».

Обращает на себя внимание твердотопливный ракетный двигатель «Грома-2». Как рассказывают специалисты, он принципиально отличается от подобных, стоящих на советских еще тактических ракетных комплексах дивизионного звена «Точка-У», имеющихся и в распоряжении украинской армии. Потому что выполнен новый двигатель не из высоколегированной стали, а из современнейших, куда более легких композитных материалов, по технологии «кокон».

И тем не менее, вес РДТТ «Гром-2» почти три тонны! Сравните его с 926-килограммовым РДТТ «Точки-У». Как говорится, почувствуйте разницу. Заранее запрограммированный модернизационный потенциал нового ОТРК налицо. И никаких других причин у этого быть, на мой взгляд, не может, кроме одной. Еще на стадии проектирования закладывается возможность резкого увеличения дальности полета украинской ракеты. Что превратит ее, по сути, в стратегическую.

Причем, это, как было сказано, — даже в неядерном исполнении! А что будет, если предположить, что параллельно Киев примется возрождать и производство собственного атомного оружия?

Чтобы проделать это сугубо технологически, даже у сегодняшней Украины в ее нынешнем бедственном состоянии есть все, и не сомневайтесь. Препятствие, видимо, только в международно-политических последствиях. Но даже в Штатах, кажется, не считают такой поворот совсем уж фантастической перспективой. И вовсе не в восторге от этого. С чего-то же совсем недавно, в августе 2017 года, специальный представитель США по Украине Курт Волкер вынужден был официально заявить: «Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины».

Складывается впечатление, что какой-то крайне ожесточенный подковерно-международный торг вокруг украинской ракетной программы и определения пределов ее амбициозности уже идет. Тогда совершенно по-новому выглядят слова Горбулина, с которым мы начали этот разговор: «На мой взгляд, наше государство имеет право ставить перед всем миром вопрос о смене условий в области создания новых образцов вооружений».

Выходит, вопрос в Киеве уже ставят ребром. Или поставят вот-вот. Москве точно есть повод заранее крепко продумать ответ. Или начинать срочно приводить в порядок бомбоубежища.

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