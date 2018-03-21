«Адмирал Трибуц» провёл ракетную стрельбу по цели

Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» провёл ракетную стрельбу по воздушной цели

Действия корабля в море поддерживал противолодочный самолёт морской авиации флота Ил-38Н.

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота продолжают отработку учебно-боевых задач в Японском море.

Экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» провел учение в ходе которого решались задачи по организации противовоздушной обороны одиночного корабля на переходе морем. Отражая атаки условного противника артиллеристы БПК провели серию артиллерийских стрельб по имитированной воздушной цели. Также корабль выполнил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны «Кинжал» по сбрасываемой парашютной мишени и успешно её поразил.

Действия корабля в море поддерживал противолодочный самолёт морской авиации флота Ил-38Н.