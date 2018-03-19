Россия разрабатывает перспективный двигатель для миниракет. Зачем нужны эти «крошки»?

России создают перспективный двигатель для миниракет. Если обычные ракеты могут весить десятки тонны, масса этих «крошек» будет всего две‐три тонны, а грузоподъемность не более нескольких сотен килограмм. И все же потребность в них растет с каждым годом. Зачем Россия будет проектировать двигатель для самых маленьких летающих машин из семейства ракет‐носителей, читайте в материале «360».

Российские конструкторы приступили к созданию нового ракетного двигателя, сообщает РИА «Новости» в понедельник. Он будет предназначен для самых легких классов космических

ракет-носителей

и воплотит передовые инженерные наработки в данной области.

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Работы над двигателем будут вестись специалистами НПО «Энергомаш» — одного из главных отечественных центров ракетного двигателестроения. Новое устройство сможет «оживить» сразу несколько типов космических носителей. Как пообещал главный конструктор предприятия Петр Левочкин, его можно будет использовать как на сверхлегких космических ракетах, так и на более тяжелых вариантах, в том числе еще только разрабатываемых в России, Бразилии , Индии и Китае

Этот двигатель должен стать вершиной наших знаний по жидкостным ракетным двигателям

— Петр Левочкин.

Главной особенностью пока еще безымянного двигателя станет его совместимость с миниракетами, по международной классификации относимыми к сверхлегкому классу.

Сейчас в составе «космического флота» России есть несколько ракет легких классов. Среди них выделяется трехступенчатая «Рокот», прозванная экспертами НАТО «стилетом» и созданная на основе ядерной МБР. Также есть летные машины из семейства

ракет-носителей

«Ангара» и «Союз». Все они предназначены для вывода на околоземную орбиту грузов до пяти тонн.

А вот самые малые ракеты пока еще только в планах — «Роскомос» рассчитывает создать и провести испытания первой сверхлегкой ракеты во второй половине следующей декады. Над подобными проектами работают еще две коммерческие компании.

Наша промышленность, наука и техника реагируют на возникший вызов — сейчас появилась потребность в носителях сверхлегкого класса, отмечает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в разговоре с «360». По его словам, ракеты с новыми двигателями пригодятся, в частности, для вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту, запуска космических кораблей в сторону других планет и выполнения космические исследований.

Разработать такие двигатели и ракеты для них — это актуально, перспективно и полезно для нашей

ракетно-космической

промышленности

— Александр Железняков.

Легче легкого

Миниракеты — большая редкость в любой точке мира. Это новый класс носителей, который должен облегчить следующий этап завоевания космоса. Их развитие облегчит доставку на орбиту любого небольшого по размерам оборудования и сделает ее гораздо более дешевой. Такой бизнес в перспективе сулит значительную прибыль, поэтому разработкой миниракет занято множество стартапов по всему миру.

Если стандартные ракеты с ревом уносят ввысь тонны тяжелого оборудования и огромные космические корабли, то сверхлегкий класс ракет сам будет весить не больше

двух-трех

тонн и сможет перевозить на борту не более нескольких сотен килограммов груза.

По сути, это космические «челноки», призванные уменьшить затраты топлива и других ресурсов, уходящих на запуск более тяжелых носителей. В случае развития коммерческого исследования космоса они облегчат работу независимых проектов, смогут быстро доставить припасы на удаленные орбитальные станции и, возможно, будущие инопланетные колонии.

Если же говорить о востребованности ракет-«крошек» на сегодня — это прежде всего рынок наноспутников. Это в разговоре с «360» подтвердил руководитель Института космической политики Иван Моисеев . По его словам, «Энергомаш» старается быть в потоке современного конкурентного рынка.

Если говорить о последних запусках в других странах, то можно назвать шедевром японский проект — их ракета весит всего 2,6 тонны. Интересные запуски осуществляет с новозеландского космодрома американская компания Rocket Lab. Все это очень быстро развивается в связи с большой потребностью в спутниках малой массы, также известных как наноспутники

— Иван Моисеев.

Спутники малой массы от одного до 10 килограммов пользуются все большим спросом. С их помощью в космосе ведутся астрономические наблюдения, делаются замеры для научных работ и откатываются новые технологические решения.

Бывают и более экзотические способы применения наноспутников — в ноябре 2017 года был запущен орбитальный аппарат космического королевства Асгардия. Виртуальная держава, основанная российским бизнесменом и ученым Игорем Ашурбейли , решилась на такой шаг ради задела на будущее.

Асгардия претендует на владение лунными колониями, пока же ее единственная территория — спутник весом три килограмма. Зато на его борту хранится цифровое сердце «звездной страны» — диск с данными о 150 тысячах подданных Асгардии, а также сведения о ее гербе, флаге, гимне и конституции

Самый странный спутник на земной орбите также относится к категории малых аппаратов — это небольшой сверкающий шар «Звезда человечества», запущенный в небо из частного космопорта в Новой Зеландии , По замыслу его создателя, главы той самой Rocket Lab Питера Бека, сияющий

спутник-дискобол

можно будет наблюдать ночью из разных частей планеты, что должно послужить «объединению человечества под одним небом».