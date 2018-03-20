Новый подводный робот добьет противника

Новый подводный робот позволит России гарантированно добить противника

Отмечаемый в России 19 марта День моряка-подводника заставляет вспомнить не только о лучших достижениях подводного флота прошлого. Есть смысл заглянуть и в будущее. На которое, в частности, намекнул президент Путин , рассказав о новом российском подводном оружии. О каком аппарате шла речь, какими характеристиками он обладает и какие возможности даст ВМФ России?

Удивительная вещь: океанская стратегическая ударная система, о разработке которой президент отчитался в послании Федеральному собранию, оказалась раскручена на западе задолго до того, как о ней было сообщено официально. О российских подлодках пятого поколения, вооруженных беспилотными аппаратами, за последние лет пять в англоязычных СМИ не писал только ленивый. Теперь же многие эксперты, делая круглые глаза утверждают, что впервые слышат о новом коварном оружии Путина.

А между тем, Верховный главнокомандующий неоднократно заявлял о данных аппаратах публично в рамках различных российских и международных форумов (конечно же, без лишних подробностей). Более того, сознательно или нет, слайд с презентации подводных аппаратов, показанный во время встречи представителей Минобороны и оборонной промышленности с участием Владимира Путина 10 ноября 2015 года попал в объективы телекамер. Несмотря на невысокое качество изображения, стало очевидно, что свои заявления путин сделал неспроста. А в декабре 2016 года, по сообщению издания Washington Free Beacon, разведка США признала факт испытания беспилотного аппарата с борта опытовой лодки Б-90 « Саров ». Российскому проекту, известному как «Статус-6», был присвоен код НАТО Kanyon.

На слайде удалось разобрать слова о том, что назначением системы является «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья» и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем «создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени». Из чего был сделан вывод, что аппарат несет сверхмощный термоядерный заряд ~ 100 мегатонн ТЭ с оболочкой из кобальта. Этот нерадиоактивный металл при облучении жесткими нейтронами переходит в изотоп кобальт-60, который отличается очень длительным сроком полураспада и высокой интенсивностью излучения.

И естественно, в этой связи вспоминается проект суперторпеды Т-15, выдвинутый в 1950-е годы Андреем Сахаровым . В мемуарах Андрея Дмитриевича упоминался проект торпеды массой 40 тонн, оснащённой прямоточным водно-паровым двигателем, с дальностью хода около 100 км и несущей сверхмощный термоядерный заряд. По словам академика, после разговора с адмиралом Петром Фоминым , который был шокирован «людоедским» характером такого оружия, «я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этого проекта» (цит. по: А. Сахаров «Космический мир»).

Но то ли великий ученый лукавил, то ли идею доложили «кому надо» без его ведома, но разработка такой торпеды и носителя под нее в СССР продолжалась. По крайней мере, головная лодка проекта 627 «Кит» проектировалась буквально вокруг гигантского торпедного аппарата калибром 1550 мм, занимавшего 22% корпуса лодки.

И все же командование ВМФ СССР высказывало сомнения в эффективности такого оружия. Как выяснилось в ходе исследований, в мире есть менее десятка портов и гаваней, по которым такая торпеда могла быть применена по условиям гидрографии, при этом важное значение из них имели не более половина из них. К тому же лодка, приблизившаяся для пуска к побережью на 40-60 км, имела очень мало шансов выполнить задание. На этом рубеже корабль оказывался в радиусе действия всех средств ПЛО: от ракет и вертолетов берегового базирования до легких противолодочных кораблей прибрежного действия.

Новый стратегический комплекс имеет принципиально иную идеологию.

Если верить доступной информации, дальность пуска подводного аппарата составляет около 10 тыс. км, то есть сопоставима с таковой для баллистической ракеты. Однако, законы баллистики ограничивают возможности пуска МБР определенными районами и наборами траекторий. И потенциальные пусковые районы, и возможные траектории пуска известны потенциальному противнику и, условно говоря, пристреляны им. То есть, он всегда имеет теоретическую возможность нанести упреждающие удары как по позициям МБР, так и перехватить сами ракеты. Даже в космическом пространстве, где боевые блоки видны, как на ладони.

Но 80% земной поверхности составляют океаны. Вода — это та физическая среда, которая является еще и маскирующим фактором. Поскольку перемещаться с достаточной скоростью под землей человечество еще не научилось — почему бы не воспользоваться для доставки ядерного заряда или иного вооружения водной толщей? Собственно, подводные лодки делают это давно и успешно. Но скорость этих кораблей невелика, они крайне дороги, к тому же — относительно уязвимы хотя бы в силу своих размеров и ограничений по маневренности и глубине хода. Привлекательной выглядит идея создания некоего аналога подводной ракеты с высокой (для водной среды) скоростью хода, большой дальностью действия и достаточной автономностью. В силу малых размеров обнаружение такого аппарата будет затруднено, поскольку магнитометрические средства неэффективны на глубинах более 500 метров, а акустические могут быть подавлены шумовыми сигналами. Других надежных средств обнаружения подводных объектов до сих пор не создано, хотя работы по ним велись и ведутся по разным направлениям (обнаружение теплового, электрического или радиационного следов).

Вероятно, российским ученым удалось решить проблему высоких подводных ходов. Похоже, на новом подводном аппарате скорость будет достигаться не за счет эффекта суперкавитации, как на ракето-торпедах: много шума. Однако высокая энерговооруженность дрона в сочетании с особенной формой корпуса и соответствующими покрытиями, уменьшающими эффект трения, скорее всего, позволит малоразмерному аппарату обгонять как надводные, так и подводные корабли, оставаясь при этом малозаметным. «Кратное превосходство в скорости» (о котором говорил Владимир Путин, описывая аппарат) касается, скорее всего, максимального режима работы ядерной силовой установки (ЯСУ) на участке атаки, прорыва противолодочной обороны.

Одной из причин отказа от проекта суперторпеды в советское время была та, что классическая «сигара» огромных размеров, несущаяся в воде с огромной скоростью, фактически лишена маневра в виду упругости среды, огромной инерции и ограничениям по прочности корпуса. Да и классический двигатель торпеды фактически однорежимный: выйдя на полную мощность, он так и работает на ней до исчерпания запасов рабочего тела или горючего. Фактически, обычная торпеда — это такая разновидность тарана. Отдельные маневры в рамках коррекции курса и даже крутые развороты современные торпеды совершать могут, но это было явно не по возможностям многотонной махине с системой управления уровня 40-х годов XX века. Встретив на пути подводную скалу или возвышенность, Т-15, скорее всего, не смогла бы ее обогнуть. И, понятно, что не смогла бы двигаться, например, вдоль извилистого фиорда или пролива.

В виду тотальной секретности новой разработки рассуждать о ее конкретных характеристиках сейчас бесполезно. Но если аппарат, показанный в ходе послания президента, действительно соответствует облику российского дрона, то четыре гребных винта, видимых на его корпусе, способны обеспечить фантастическую маневренность не только за счет действия рулей, но и путем изменения вектора тяги. Кроме того, введение в канал передачи мощности от ЯСУ к движителям несложной трансмиссии или применение свободной турбины дает возможность управлять оборотами винтов. То есть, при необходимости, аппарат сможет или замедлить ход или даже полностью остановиться и зависнуть в толще воды. Таким образом, боевой подводный робот получит способность «крадучись» пробираться в порты по фиордам и проливам, заходить в каналы и при удаче — даже в доки и подземные укрытия.

Судя по всему, возможности роботизированных подводных аппаратов и их носителей — лодок пятого поколения не ограничиваются только ударами по наземной инфраструктуре. Очевидно, потенциальными целями скоростных автоматизированных подводных охотников станут крупные корабли, соединения и транспорты противника. Если пофантазировать, можно представить такие аппараты как носители компактных противокорабельных ракет или морских мин: для многих применений этого будет вполне достаточно. Безусловно, такой аппарат будет бесценным разведчиком: акустическим или радиотехническим — в последнем случае антенны могут быть выпускными или буксируемыми. Не исключено появление в будущем и модификации комплекса, предназначенного для доставки боевых пловцов.

Даже в случае обнаружения атакующего дрона перехватить его будет проблематично. Без решительного увеличения скорости хода тут окажутся бесполезны даже такие совершенные торпеды, как Mk.48. Как представляется, некоторым шансом на успех обладают скорострельные бомбометы в режиме заградительного огня. Либо скорострельные ракетно-артиллеристские системы, способные поразить аппарат при выходе на поверхность или на небольшой глубине. Но для этого придется или капитально модернизировать корабельные ЗРАК малой дальности, снабдив их наведением по акустическому каналу, либо создавать новые, универсальные ракетные и\или пушечные комплексы с очень малым временем реакции. Но и тогда скоростной высокоманевренный аппарат останется сверхопасным противником, поскольку по скупым признаниям американских военных, активный акустический локатор, состоящий на вооружении ВМС США, имеет дальность до 18 км, а пассивная локация не обеспечивает достаточной для перехвата точности наведения.

Интересной представляется идея создания авианосимого варианта системы наподобие «Статус-6».

Размеры и вес аппарата легко допускают его транспортировку военно-транспортными самолетами всех типов со сбросом через грузовую рампу или даже на внешней подвеске стратегических ракетоносцев.

Аэромобильность способна как в разы уменьшить как время реакции, так увеличить и гибкость применения подводных дронов. При этом, носитель, находящийся на безопасном удалении, может стать и пунктом управления, и ретранслятором сигналов при выполнении разведывательных миссий. Весьма привлекательно в составе авиационного комплекса выглядит автоматический охотник за подводными лодками.

Многое в облике этой системы еще не ясно для публики, и вряд ли в обозримом будущем станет достоянием гласности. Например, как осуществляется управление аппаратом и его наведение? Единственным известным на сегодня способом передачи сигналов под водой на большие расстояния является связь на сверхдлинных волнах. Постройка такого устройства представляет собой большую проблему, однако посмотреть на работу СДВ-передатчика «Зевс» из Североморска-3 может каждый, подключив простейшую проволочную антенну ко входу звуковой карты компьютера и установив специальную программу, свободно распространяющуюся в Интернете: периодические посылки видны на частоте 82 герца практически на всей территории России.

А каким образом осуществляется навигация под водой? Самый простой вариант — использование средств астрокоррекции. Но чтобы «увидеть небо», аппарату придется хотя бы кратковременно всплывать, а значит, стать уязвимым. Возможные альтернативы — инерционная система и система опознания подводного рельефа, подобно тому, как «сверяются с картой местности» многие современные крылатые ракеты.

Понятно, что работы над подобными аппаратами ведет и потенциальный противник. Однако все упомянутые выше варианты использования автоматических подводных аппаратов — лишь теоретические возможности. Вероятно, когда-нибудь они будут реализованы на новейших российских ПЛ: малошумных, неядерных, с воздухонезависимыми силовыми установками, а потому — на порядок более дешевыми, чем АПЛ.

Однако совершенно не случайно была допущена утечка сведений именно о системе стратегического назначения.

Эта система предназначена прежде всего для гарантированного добивания противника. Даже если обезоруживающий ответно-встречный удар российских МБР окажется малоэффективным, и часть инфраструктуры агрессору удастся сохранить — маленькие мстители сделают свое дело. Через день. Через месяц. Через год. Недаром были засвечены слова про кобальтовую бомбу.

«Зачем нам мир без нас?», — этот вопрос Путин недавно задал потенциальным любителям утвердить собственную исключительность. «Статус-6» определенно делает победу в атомной войне Пирровой победой. Уцелевшее население страны, развязавшей войну, будет вынуждено годами жить под страхом событий, блестяще показанных еще в 1959 году в гениальном фильме Стэнли Крамера «На берегу» (On the Beach): деградация экономики, апатия в обществе и в конце мучительная смерть от лучевой болезни.

Страшно? Зато честно: «Имеющий слух — да услышит».