Самому дорогому истребителю снова нужны миллиарды для модернизации

Newsweek: самому дорогому истребителю в мире снова нужны миллиарды для модернизации

Пентагон планирует потратить на обновление малозаметного истребителя F-35 дополнительные $16 млрд, пишет Newsweek . Как отмечает издание, США планируют получить часть средств на разработку нового программного обеспечения для самолёта, который уже стал самым дорогим военным проектом в истории, у своих союзников.

На разработку и обновление американских малозаметных истребителей F-35 понадобятся дополнительные $16 млрд Об этом стало известно на заседании комитета по Вооружённым силам США в палате представителей, пишет Newsweek.

По словам издания, F-35, который производит компания Lockheed Martin, уже является «самой дорогой программой вооружения в истории». Но теперь выяснилось, что в самолёт необходимо вложить ещё больше средств, чтобы он оставался «ведущим среди истребителей пятого поколения».

Самолёт находится в производстве с 2006 года. F-35 поступил на службу в 2015-м, и в настоящий момент более 270 единиц используются американскими подразделениями ВВС, ВМС и морской пехоты США.

Всего Пентагон планирует купить не менее 2400 истребителей этого типа. Кроме того, 500 самолётов должны приобрести союзники Вашингтона. Общая стоимость проекта оценивается в сумму $406,5 млрд, отмечает издание.

Программу разработки F-35 преследовали многочисленные отсрочки и пересмотры стоимости. Даже президент США Дональд Трамп критиковал проект из-за «постоянно растущих трат», которые он называл «вышедшими из-под контроля». Впрочем, позже глава Белого дома хвалил малозаметный истребитель: «Его буквально нельзя увидеть. Тяжело воевать с самолётом, который нельзя увидеть».

По словам члена палаты представителей Ники Цонгас, новые траты на F-35 делятся на две части. Пентагон планирует потратить $10,8 млрд на разработку программного обеспечения, а $5,4 млрд — на установку обновлений и другого оборудования.

«Эти потенциальные затраты в размере $16 млрд являются баснословной суммой. И насколько мне известно, они значительно превосходят все показатели производственных затрат, которые демонстрировались конгрессу ранее», — утверждает Цонгас.

Руководитель программы F-35 в Пентагоне вице-адмирал Матиас Винтер заверил членов палаты представителей: «Будут производиться непрерывные усиления и улучшения, чтобы увеличить возможности, благодаря которым F-35 станет более смертоносным и живучим».