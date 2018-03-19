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Как «Уралы» стали эталоном военного авто в Египте
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Как «Уралы» из России стали эталоном военного автомобиля в Египте 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вездеходы "Урал", применяемые египетскими силовиками в ходе контртеррористической операции на Синае, получили дополнительную защиту.
Судя по опубликованным фотографиям, автомобили повышенной проходимости российского производства в настоящее время оснащаются специальными решетчатыми противокумулятивными экранами, которые монтируются по бокам кабины, кузова и в корме.
Кроме оборудованных таким образом грузовиков, применяются также и обычные "Уралы-4320". Они служат для переброски личного состава и доставки боеприпасов.
Автомобили, изготовленные в Миассе, традиционно высоко ценятся в египетских вооруженных силах. Их любят за надежность и простоту конструкции, они стали своего рода эталоном военного автомобиля.
Первые "Уралы-375Д" стали поступать в эту страну из СССР в период тесного сотрудничества в военной области. Вездеходы принимали активное участие в октябрьской войне 1973 года.
Но даже после полного разрыва между Советским Союзом и АРЕ и ориентацию на западную технику египтяне не отказались от наших "Уралов". В 2016 году сообщалось, что армия продолжает эксплуатацию более 2 тысяч советских машин, полученных около 40 лет назад.
В настоящее время вооруженные силы Египта заменяют устаревшую технику на современную. Причем на шасси российских грузовиков не только монтируется специальное оборудование, вроде РЛС и радиостанций, но и создаются колесные самоходки с орудиями 122 и 130-мм.
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