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Россия начинает разработку двигателя для сверхлегких ракет
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Россия начинает разработку нового двигателя для сверхлегких ракет 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
НПО «Энергомаш» приступило к работам по созданию ракетного двигателя, который будет, в том числе, предлагаться на экспорт для сверхлегких и легких ракет-носителей в странах БРИКС.
«Этот двигатель должен стать вершиной наших знаний по жидкостным ракетным двигателям с освоением не свойственной нам задачи проектирования под заданную себестоимость», — цитирует РИА «Новости» заявление главного конструктора НПО «Энергомаш» Петра Левочкина корпоративному изданию.
Левочкин подчеркнул, что двигатель будет предлагаться как для использования на сверхлегких коммерческих ракетах, так и для применения в легких и средних носителях, разрабатываемых в странах БРИКС.
На данный момент Россия эксплуатирует три типа ракет легкого класса — «Рокот», «Ангара-1.2» и «Союз-2.1в». Ракет сверхлегкого класса сейчас не производится, хотя разработки в этом направлении ведут две частные компании — «Лин Индастриал» и «НСТР Ракетные технологии».
Создание сверхлегкого носителя предусмотрено утвержденной весной 2017 года стратегией развития госкорпорации «Роскосмос» до 2030 года. Работы планируется начать в 2026 году с проведением первого пуска такого носителя в 2028 году.
Согласно общемировой классификации, ракеты сверхлегкого класса предназначены для выведения на низкую околоземную орбиту высотой 200 км над Землей до нескольких десятков килограмм груза. Ракеты легкого класса — до 5 тонн, среднего класса — до 20 тонн.
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