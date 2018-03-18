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Определены лучшие названия нового оружия
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Определены лучшие названия нового оружия 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 18 марта, Министерство обороны России объявило лидеров голосования по выбору названий нового отечественного оружия. Встречались как стандартные, так и оригинальные варианты.
Пользователи интернета сделали свой выбор на сайте Минобороны. Финальный этап стартовал 13 марта. Голосование планировали закончить 16 марта, однако оно продолжилось и в дальнейшем. За это время выбор сделали свыше 4,8 миллиона пользователей.
К трем видам вооружения прилагалось по 50 вариантов наименований. В тройке лидеров названий для боевого лазерного комплекса оказались варианты «Горыныч», «Пересвет» и «Посейдон». Встречались и такие наименования, как «Офтальмолог», «Мухобойка» и «Долгорукий».
Выбирали название и для беспилотного подводного аппарата. Его можно оснастить как обычными, так и ядерными боеприпасами. В лидерах — «Лещ», «Аврора» и «Карась». У пользователей была возможность проголосовать и за такие варианты, как «Язь», «Шептун» и «Пиявка».
Третьим видом вооружения, которому подбирали имя, стала новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.
Основная борьба шла между вариантами «Буревестник» и «Ватник». Приличное количество голосов набрал предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым вариант «Пальмира».
Впервые новые образцы вооружения президент России Владимир Путин продемонстрировал 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию. За время первого тура голосования информацию о них просмотрели свыше 870 тысяч пользователей.
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