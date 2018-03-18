Определены лучшие названия нового оружия

В воскресенье, 18 марта, Министерство обороны России объявило лидеров голосования по выбору названий нового отечественного оружия. Встречались как стандартные, так и оригинальные варианты.

Пользователи интернета сделали свой выбор на сайте Минобороны. Финальный этап стартовал 13 марта. Голосование планировали закончить 16 марта, однако оно продолжилось и в дальнейшем. За это время выбор сделали свыше 4,8 миллиона пользователей.

К трем видам вооружения прилагалось по 50 вариантов наименований. В тройке лидеров названий для боевого лазерного комплекса оказались варианты «Горыныч», «Пересвет» и «Посейдон». Встречались и такие наименования, как «Офтальмолог», «Мухобойка» и «Долгорукий».

Выбирали название и для беспилотного подводного аппарата. Его можно оснастить как обычными, так и ядерными боеприпасами. В лидерах — «Лещ», «Аврора» и «Карась». У пользователей была возможность проголосовать и за такие варианты, как «Язь», «Шептун» и «Пиявка».

Третьим видом вооружения, которому подбирали имя, стала новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.

Основная борьба шла между вариантами «Буревестник» и «Ватник». Приличное количество голосов набрал предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым вариант «Пальмира».