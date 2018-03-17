Россия обошла «ядерную ловушку» США

Заявление Сергея Лаврова, что Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия, вполне отражает глобальные стратегические интересы нашей страны. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Администрация Барака Обамы с 2010 года активно пыталась пролоббировать и внедрить идею о всемирном отказе от ядерного оружия, сократив число соответствующих боеприпасов у РФ и США до абсолютного минимума с каждой стороны. Со стороны идея звучала здраво и позитивно, однако американцы изначально закладывал в нее совершенно иную цель: удар по стратегической стабильности и подрыв обороноспособности России. С учетом ядерного потенциала военная мощь РФ очень удачно противопоставляется американской, однако в обычных вооружениях Штаты нас превосходят. И сокращение числа ядерных боеголовок на самом деле не установило бы паритет, а лишь сместило чашу весов, обеспечив существенное военное преимущество Штатам. Нужно учитывать и огромную сеть систем противоракетной обороны, развернутую у границ РФ — чем меньше у нас ракет, тем больше шансов у НАТО все их перехватить", — отмечает специалист.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Этим он официально выразил позицию Москвы.
"Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут", — сказал глава МИДа.
И добавил: по оценке России, уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражён в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и "этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".
"Обама пытался ударить по стратегической стабильности, стремясь обеспечить Штатам абсолютное военное доминирование. Самый главный принцип современного баланса — в страхе взаимного гарантированного уничтожения. Если одна сторона получает возможность перехватить все ядерные заряды второй, появляется иллюзия безнаказанного удара и неминуем соблазн стать абсолютным диктатором. Именно к этому стремятся США всю новейшую историю. В конце 2016 года США возглавил Дональд Трамп и полностью сломал все иллюзии, которые питали Штаты при демократах. Больше нет однополярного мира, где США становятся абсолютным гегемоном, а есть Россия и Китай, которые грозят мировому лидерству Вашингтона. И сейчас возможности для сокращения ядерных вооружений перечеркнуты самой же администрацией Белого дома", — подчеркивает политолог.
Блоковое мышление
Договор о запрещении ядерного оружия — международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Был принят в июле 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, открыт для подписания 20 сентября. Договор вступит в законную силу после того, как его ратифицируют 50 государств. Официально договор разрабатывался под эгидой Генассамблеи ООН без привлечения 9 стран "ядерного клуба": России, США, КНР, Великобритании, Франции, Индии, Пакистана, КНДР, Израиля. По мнению экспертов, идея договора родилась в Белом доме.
"Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США, в не меньшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договорённостей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия", — сказал Лавров.
"С приходом к власти Трамп заявил, что намерен модернизировать и нарастить ядерную триаду США — в связи с этим все тенденции по сокращению в этой сфере утрачивают смысл. В Вашингтоне под влиянием риторики нового президента уже никто не думает о необходимости что-то уничтожать или урезать — гораздо более популярны идеи наращивать объемы вооружений и вести диктаторскую политику.
Именно с этим связана демонстрация российского военно-технологического преимущества странам Запада 1 марта. После этого разразились атаки Британии на РФ с обвинениями по отравлению бывшего разведчика химическим оружием — с нами не желают разговаривать с позиции равноправных партнеров, используют лишь язык силы и ультиматумов. И США сочтут сегодня любые переговоры с Москвой как поражение и слабость.
Причем посмотрите, кто нас обвиняет — Великобритания и Штаты, после чего "пристегнули" к этому Германию, Францию и другие страны Европы. Англосаксы намерены инициировать новую холодную войну, насильно втянув в нее союзников. Ни Парижу, ни Риму, ни Берлину это не нужно. Но англосаксы движимы блоковым мышлением — они намерены контролировать весь "объединенный Запад", подчинив своей воле. И направить его на противостояние с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ядерное разоружение для нашей страны в такой ситуации равносильно самоубийству", — заключает Константин Блохин.