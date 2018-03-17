Россия обошла «ядерную ловушку» США

Договор с подтекстом: Россия успешно обошла «ядерную ловушку», расставленную США

Константин Блохин. "Администрация Барака Обамы с 2010 года активно пыталась пролоббировать и внедрить идею о всемирном отказе от ядерного оружия, сократив число соответствующих боеприпасов у РФ и США до абсолютного минимума с каждой стороны. Со стороны идея звучала здраво и позитивно, однако американцы изначально закладывал в нее совершенно иную цель: удар по стратегической стабильности и подрыв обороноспособности России. С учетом ядерного потенциала военная мощь РФ очень удачно противопоставляется американской, однако в обычных вооружениях Штаты нас превосходят. И сокращение числа ядерных боеголовок на самом деле не установило бы паритет, а лишь сместило чашу весов, обеспечив существенное военное преимущество Штатам. Нужно учитывать и огромную сеть систем противоракетной обороны, развернутую у границ РФ — чем меньше у нас ракет, тем больше шансов у НАТО все их перехватить", — отмечает специалист. Заявление Сергея Лаврова , что Россия не подпишет Договор о запрещении ядерного оружия‍, вполне отражает глобальные стратегические интересы нашей страны. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Этим он официально выразил позицию Москвы

"Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут", — сказал глава МИДа.

"Обама пытался ударить по стратегической стабильности, стремясь обеспечить Штатам абсолютное военное доминирование. Самый главный принцип современного баланса — в страхе взаимного гарантированного уничтожения. Если одна сторона получает возможность перехватить все ядерные заряды второй, появляется иллюзия безнаказанного удара и неминуем соблазн стать абсолютным диктатором. Именно к этому стремятся США всю новейшую историю. В конце 2016 года США возглавил Дональд Трамп и полностью сломал все иллюзии, которые питали Штаты при демократах. Больше нет однополярного мира, где США становятся абсолютным гегемоном, а есть Россия и Китай, которые грозят мировому лидерству Вашингтона. И сейчас возможности для сокращения ядерных вооружений перечеркнуты самой же администрацией Белого дома", — подчеркивает политолог. Блоковое мышление И добавил: по оценке России, уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражён в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и "этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".

КНДР, "Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США, в не меньшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договорённостей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия", — сказал Лавров. Договор о запрещении ядерного оружия — международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Был принят в июле 2017 года в штаб-квартире ООН Нью-Йорке , открыт для подписания 20 сентября. Договор вступит в законную силу после того, как его ратифицируют 50 государств. Официально договор разрабатывался под эгидой Генассамблеи ООН без привлечения 9 стран "ядерного клуба": России, США, КНР, Великобритании Франции , Индии, Пакистана Израиля . По мнению экспертов, идея договора родилась в Белом доме.

"С приходом к власти Трамп заявил, что намерен модернизировать и нарастить ядерную триаду США — в связи с этим все тенденции по сокращению в этой сфере утрачивают смысл. В Вашингтоне под влиянием риторики нового президента уже никто не думает о необходимости что-то уничтожать или урезать — гораздо более популярны идеи наращивать объемы вооружений и вести диктаторскую политику.

Именно с этим связана демонстрация российского военно-технологического преимущества странам Запада 1 марта. После этого разразились атаки Британии на РФ с обвинениями по отравлению бывшего разведчика химическим оружием — с нами не желают разговаривать с позиции равноправных партнеров, используют лишь язык силы и ультиматумов. И США сочтут сегодня любые переговоры с Москвой как поражение и слабость.