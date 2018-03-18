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Армия Украины случайно купила смеси для страйкбола
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Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Минобороны Украины закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев. Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.
Выяснилось, что департамент госзакупок Министерства обороны в 2015-2017 годах закупил у «ООО Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей более чем на 72 миллиона гривен, при этом военные не проводили никаких испытаний перед приобретением.
В процессе эксплуатации выяснилось, что из-за быстрого рассеивания дыма закупленная смесь не обеспечивает необходимого эффекта — завеса должна держаться около 30 минут, а потому не может использоваться по целевому назначению. При этом в прокуратуре уточнили, что закупленная смесь подходит для имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок, а также для окуривания деревьев.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».
2 марта стало известно о решении Госдепа США одобрить продажу Украине Javelin на сумму 47 миллионов долларов. В Пентагоне заявили, что данный ПТРК поможет Украине выстроить долгосрочную оборону для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Уведомление о своем решении Госдеп направил в Конгресс США. Defense News уточняет, что речь идет о 210 ракетах и 37 пусковых установках. Запрос об их покупке Киев ранее направил Вашингтону.
21 февраля специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не ограничатся поставкой в страну Javelin. Он отметил, что цель Вашингтона — «восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив ее способность защищать свое государство». В январе Волкер сообщал, что комплексы Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.
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