Армия Украины случайно купила смеси для страйкбола

Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес

Минобороны Украины закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев. Об этом сообщает Военная прокуратура Южного региона Украины.

Выяснилось, что департамент госзакупок Министерства обороны в 2015-2017 годах закупил у «ООО Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей более чем на 72 миллиона гривен, при этом военные не проводили никаких испытаний перед приобретением.

В процессе эксплуатации выяснилось, что из-за быстрого рассеивания дыма закупленная смесь не обеспечивает необходимого эффекта — завеса должна держаться около 30 минут, а потому не может использоваться по целевому назначению. При этом в прокуратуре уточнили, что закупленная смесь подходит для имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок, а также для окуривания деревьев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».

2 марта стало известно о решении Госдепа США одобрить продажу Украине Javelin на сумму 47 миллионов долларов. В Пентагоне заявили, что данный ПТРК поможет Украине выстроить долгосрочную оборону для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Уведомление о своем решении Госдеп направил в Конгресс США . Defense News уточняет, что речь идет о 210 ракетах и 37 пусковых установках. Запрос об их покупке Киев ранее направил Вашингтону.