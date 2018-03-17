Ещё
Потопивший гитлеровскую подлодку корабль списан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Списан потопивший гитлеровскую подлодку американский корабль 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Mark R. Alvarez / Wikimedia / Public Domain
Военно-морские силы Филиппин вывели из своего состава фрегат американской постройки PS-11 Rajah Humabon, сообщает Philippine News Agency. Это был старейший крупный боевой корабль, до сих пор находившийся в строю.
Церемония спуска с фрегата флага филиппинского флота прошла 15 марта. Планируется, что корабль переоборудуют и установят в качестве музея на военно-морской базе Кавите, которая расположена неподалеку от Манилы.
>> РФ разглядела подготовку США к удару по Сирии
Фрегат был передан Филиппинам в 1976 году как американская военная помощь, до этого он 20 лет находился в составе японского флота в качестве эскортного миноносца, пишет военный блог bmpd. ВМС США эксплуатировали его всего несколько лет — с момента передачи в августе 1943-го и по декабрь 1945-го.
В период службы на американском флоте корабль носил название Atherton и имел бортовой номер DE-169.
Atherton принял активное участие во Второй мировой войне, в частности активно использовался для сопровождения трансатлантических конвоев в обе стороны. Во время одного из таких переходов корабль поучаствовал в потоплении немецкой подводной лодки U-853, это произошло 6 мая 1945-го в 16 километрах от побережья штата Род-Айленд. В июне фрегат отправили на Тихоокеанский театр военных действий для борьбы с Японией и в конце того же года был поставлен на консервацию во Флориде.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы таких вещей не прощаем»365
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман140
Британцы попросили прощения у россиян1115
Россия обошла «ядерную ловушку» США476
Найден первый проголосовавший в день выборов россиянин20
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение