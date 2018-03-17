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Разработчики рассказали о российском БТР нового поколения
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Разработчики рассказали о российском БТР нового поколения 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на гендиректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого, который позиционирует БТР как бронетранспортер нового поколения.
Он подчеркнул, что К-16 кардинальным образом отличается от БТР-82А и БТР-90 и перечислил основные особенности нового бронетранспортера: компоновка с передним расположением силовой установки, десантное отделение в корме и выход десанта на корму, модульное бронирование, высокий уровень противоминной и баллистической защиты, цифровой борт, система ситуационной осведомленности, бортовая информационно-управляющая система и многое другое.
По словам Александра Красовицкого, подобных отечественных разработок еще не было, а многие системы не имеют аналогов и за рубежом.
Напомним, на базе платформы «Бумеранг» также создана БМП К-17. Кроме того, известно о возможном появлении в России колесного танка на той же платформе.
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