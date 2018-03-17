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Американские спутники оказались уязвимы перед Россией
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Американские спутники оказались уязвимы перед Россией 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Американская система глобального позиционирования GPS уязвима для лазерного и ракетного оружия России и Китая. Об этом представители Военно-воздушных сил (ВВС) США доложили конгрессу, сообщает Washington Free Beacon.
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Министр ВВС Хизер Уилсон отметила, что ее команда разрабатывает пробные GPS-спутники, которых будет невозможно уничтожить никакими видами оружия. По ее словам, риск нападения является одной из причин того, что военные ускоряют работу по замене 30 старых орбитальных спутников GPS новыми.
Уилсон подчеркнула, что система широко используется людьми, начиная от заказа такси Uber до поиска ресторанов в приложении Yelp. Кроме того, ее применяют военные для наведения высокоточного оружия.
«Мы предоставляет GPS миру, примерно миллиарду человек каждый день. Это потрясающая возможность, и мы будет стараться ее сохранять в долгосрочной перспективе», — сказала она.
Ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени Вашингтону может потребоваться создание космических войск как полноценного вида вооруженных сил. «В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море», — заметил американский лидер.
1 марта в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружения. Среди представленных образцов значились ракета «Сармат» и баллистическая ракета «Кинжал», обладающая низкой заметностью для радаров. Многие виды новейшего оружия способны действовать в космосе.
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