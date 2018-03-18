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В состав ВМФ России поступят 40 морских роботов
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В ближайшие 3 года в состав Военно-морского флота войдут 40 морских роботов 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие три года в состав Военно-морского флота поступят 40 морских роботов, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.
"Мы планируем за три ближайшие года получить 40 роботизированных комплексов, которые будут без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи подводным лодкам", — сказал Королёв в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".
Кроме того, сегодня в спасательных отрядах флота более 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, добавил адмирал.
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