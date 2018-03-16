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АПЛ «Пантера» несколько дней следила за субмариной НАТО
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Атомная подлодка РФ «Пантера» несколько дней следила за субмариной НАТО 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Подлодка К-317 «Пантера» установила для своего времени рекорд ВМФ РФ по длительности слежения за потенциальным противником.
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном подводным лодкам проекта 971 «Щука-Б», офицеры рассказали о том, как К-317 «Пантера» установила рекорд по слежению за субмариной противника.
«Состоялся первый контакт с иностранной подводной лодкой, который длился несколько дней и в то время он являлся рекордным для Военно-Морского флота по длительности слежения», — рассказал техник гидроакустической группы ПЛАК «Пантера» Александр Бразгун.
По словам командира дивизии «Щук» Сергея Старшинова, автономность подлодки ограничена только количеством провизии.
«Если еды в подлодку будет загружено на год, значит, она будет год выполнять поставленные задачи без ущерба для себя на протяжении этого времени», — пояснил офицер.
Ранее он рассказал о том, как во время уникальной операции «Щуки» дошли до американских баз и покинули их район, оставшись незамеченными.
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