АПЛ «Пантера» несколько дней следила за субмариной НАТО

Атомная подлодка РФ «Пантера» несколько дней следила за субмариной НАТО

Подлодка К-317 «Пантера» установила для своего времени рекорд ВМФ РФ по длительности слежения за потенциальным противником.

«Состоялся первый контакт с иностранной подводной лодкой, который длился несколько дней и в то время он являлся рекордным для Военно-Морского флота по длительности слежения», — рассказал техник гидроакустической группы ПЛАК «Пантера» Александр Бразгун. В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном подводным лодкам проекта 971 «Щука-Б», офицеры рассказали о том, как К-317 «Пантера» установила рекорд по слежению за субмариной противника.

«Если еды в подлодку будет загружено на год, значит, она будет год выполнять поставленные задачи без ущерба для себя на протяжении этого времени», — пояснил офицер. По словам командира дивизии «Щук» Сергея Старшинова, автономность подлодки ограничена только количеством провизии.

Ранее он рассказал о том, как во время уникальной операции «Щуки» дошли до американских баз и покинули их район, оставшись незамеченными.