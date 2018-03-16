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«Угроза всей жизни на Земле»: в США оценили новое российское оружие
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«Угроза всей жизни на Земле»: в США оценили новое российское оружие 

Парламентская газета 19 часов назад
Фото: Парламентская газета
Новая беспилотная подводная лодка «Статус-6», способная нести многомегатонный ядерный заряд, является «кобальтовой бомбой» и может превратить целые континенты в безжизненные территории. Об этом в интервью Business Insider в пятницу заявил международный эксперт в области применения ядерного оружия Стивен Шварц.
По его словам, самые страшные последствия ядерного взрыва заключаются не в ударной волне, а в выпадении радиоактивных осадков. Во время взрыва огненное облако всасывает в себя грунт или воду, загрязняя их радионуклидами, после чего частицы выбрасываются в атмосферу и разносятся на большие расстояния.
Специалист заявил, что ядерное вооружение США устроено таким образом, что заряды детонируют в воздухе, и главным поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, может быть практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение останется минимальным.
Российский подводный беспилотник «Статус-6» может детонировать в толще воды. По данным американских спецслужб, его снаряды содержат кобальт-59, который может превратиться в радиоактивный кобальт-60. Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва.
Шварц убежден, что радиационные осадки могут превратить целые континенты в пустыню как минимум на 50 лет, а люди на загрязненных территориях будут подвергаться смертоносным дозам радиации.
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