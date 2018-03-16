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Т-72 выступил в роли тарана в боях под Дамаском
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Т-72 с «уголковой защитой» выступил в роли тарана в боях под Дамаском 

Российская Газета 16 марта 2018
Фото: Twitter
Танки Т-72М1 с "уголковой защитой" взяли на себя роль бронированного тарана в ходе операции сирийских правительственных войск в пригороде Дамаска Восточная Гута. Эти боевые машины как правило находятся на самом острие атаки.
Непривычная для многих модернизация была выполнена бойцами элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии. Они смонтировали в передней верхней части корпуса, на башне и на бортах своих танков пакеты из бронированных пластин, расположенных под углом. Продолжительная эксплуатация подтвердила достаточную эффективность проведенных работ.
Раньше сирийских танкистов критиковали за грубые ошибки в применении техники, особенно в районах с городской застройкой. Т-72 часто действовали самостоятельно, абсолютно без какой-либо поддержки. В результате все заканчивалось значительными потерями.
Судя по тому, что происходит теперь, из прошлых неудач сделаны соответствующие выводы. Танки идут в бой в тесном взаимодействии с артиллерией, пехотой на БМП и под прикрытием скорострельных зенитных установок ЗСУ-23-4. "Шилки" выступают как настоящие боевые машины поддержки, накрывая плотным огнем места возможного нахождения расчетов ПТУР и террористов с РПГ.
В результате удалось достичь того, что потери в бронетехнике стали минимальными, а боевые задачи успешно выполняются, приближая победу над терроризмом в истерзанной войной стране.
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