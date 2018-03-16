РИА Новости рассказало, какой пистолет нужен армии России и почему он не был создан до сих пор.
С 1990-х годов армия ищет замену принятому на вооружение еще 1954-м пистолету Макарова: уже война в Афганистане показала его слабую пробиваемость, недостаточную точность и объем магазина.
Альтернативой Макарову мог стать пистолет Стечкина, но оказался лишком тяжел.
«Все понимали: нужен какой-то компромисс», — рассказал агентству подполковник-«афганец» Владимир Николаев.
В 1990-м началась разработка пистолета для армии «Грач», а в 2003-м он был принят на вооружение. По словам главреда журнала «Калашников» Михаила Дегтярева, «Грач» оказался более пробивным и вместительным, но проигрывал Макарову в надежности, а также был тяжелее и больше.
«Результат, на мой взгляд, неудачный», — сообщил он.
Эксперт по стрелковому оружию Андрей Кирисенко назвал причиной того, что Россия, один из лидеров мирового рынка вооружений, все еще не создала простой и надежный пистолет, то, что в стране никогда не было «выдающихся» пистолетов, а для их создания необходимо множество «компетенций», в том числе в фундаментальной науке. Еще одной причиной он считает «традиционно драконовские» требования к надежности данного оружия в России.
«Уверен, один из самых массовых пистолетов в мире — австрийский "Глок" — не пройдет испытания в ЦНИИТОЧМАШе», — заявил он, уточнив, что это не делает «Глок» плохим пистолетом.
В начале марта стало известно, что в ближайшее время концерн «Калашников» запустит в серийное производство пистолет Лебедева (ПЛ-15), который может заменить Макарова в качестве основного армейского пистолета.