Какой пистолет нужен армии России 

«Результат, на мой взгляд, неудачный», — сообщил он.

В 1990-м началась разработка пистолета для армии «Грач», а в 2003-м он был принят на вооружение. По словам главреда журнала «Калашников» Михаила Дегтярева, «Грач» оказался более пробивным и вместительным, но проигрывал Макарову в надежности, а также был тяжелее и больше.