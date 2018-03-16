ДНР и ЛНР обошли европейские страны по числу танков

Украинский блогер под ником feldherrnhalle разместил в сети информацию о якобы имеющейся в распоряжении бойцов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) боевой технике. Внимание на его подсчеты обратил блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий

Как следует из данных блогера, всего на вооружении ополченцев Донбасса состоят 1375 единиц техники: 545 БМП, 410 танков, 181 многоцелевой транспортер (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 99 БТР. При этом, исходя из предоставленной автором информации, число имеющихся в ДНР и ЛНР САУ превышает число машин, находящихся в распоряжении Вооруженных сил Франции (109), Германии (123) или Великобритании (89).

Республики обходят эти европейские страны и по числу танков. Существенное отставание наблюдается только по количеству бронетранспортеров.

Отмечается, что свою статистику feldherrnhalle подготовил на основе подсчетов опубликованных в сети фото— и видеоматериалов.