Ещё
Определились лидеры среди названий нового сверхоружия РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Заканчивается голосование по выбору названий для трех видов новейшего стратегического вооружения: «Император», «Карась» и «Офтальмолог» уступили лидерство вариантам «Пальмира», «Шептун» и «Горыныч». Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства обороны.
Всего пришло более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений. После их обработки и анализа были определены по 50 наиболее популярных названий для каждого вида оружия, проголосовать за которые можно на сайте военного ведомства.
Новую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой большинство (более 484 тысяч проголосовавших, около 18 процентов) решили назвать «Пальмира». На втором месте — «Император» (почти 372 тысячи, около 14 процентов). Среди лидеров также «Нежданчик» и «Тишина».
Более 28 процентов проголосовавших (почти 50 тысяч) решили назвать беспилотный подводный аппарат «Шептуном», на втором месте — «Карась» (27 процентов, 47 тысяч проголосовавших).
Более 23 тысяч человек (почти четверть от всех проголосовавших» высказались за «Горыныча» в качестве названия боевого лазерного комплекса. На втором месте — «Офтальмолог» (12 тысяч, почти 13 процентов). Также популярны были названия «Светлячок», «Циклоп» и «Зайчик».
О новых видах вооружений впервые рассказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 1 марта. Он предложил выбрать названия трех новых видов оружия на сайте Министерства обороны. Голосование должно завершиться 16 марта.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться840
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля318
Киевляне массово покидают город211
Супруга Дональда Трампа подала на развод8
Дочь Тинькова возмутила соцсети словами о России101
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:54
Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
Политика Выборы 2018
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с просьбой к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение