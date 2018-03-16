Определились лидеры среди названий нового сверхоружия РФ

Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия

Заканчивается голосование по выбору названий для трех видов новейшего стратегического вооружения: «Император», «Карась» и «Офтальмолог» уступили лидерство вариантам «Пальмира», «Шептун» и «Горыныч». Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства обороны

Всего пришло более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений. После их обработки и анализа были определены по 50 наиболее популярных названий для каждого вида оружия, проголосовать за которые можно на сайте военного ведомства.

Новую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой большинство (более 484 тысяч проголосовавших, около 18 процентов) решили назвать «Пальмира». На втором месте — «Император» (почти 372 тысячи, около 14 процентов). Среди лидеров также «Нежданчик» и «Тишина».

Более 28 процентов проголосовавших (почти 50 тысяч) решили назвать беспилотный подводный аппарат «Шептуном», на втором месте — «Карась» (27 процентов, 47 тысяч проголосовавших).

Более 23 тысяч человек (почти четверть от всех проголосовавших» высказались за «Горыныча» в качестве названия боевого лазерного комплекса. На втором месте — «Офтальмолог» (12 тысяч, почти 13 процентов). Также популярны были названия «Светлячок», «Циклоп» и «Зайчик».