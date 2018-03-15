Истребитель США потерпел крушение в море

Военный истребитель США F/A-18 упал в море во время тренировочного полета. Оба пилота погибли, сообщают «Известия»

Самолет разбился у берегов штата Флорида. Пилоты успели катапультироваться, но врачам не удалось их спасти.