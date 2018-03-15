Ещё
Истребитель США потерпел крушение в море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребитель США потерпел крушение в море 

Рамблер 19 минут назад
Фото: Reuters
Военный истребитель США F/A-18 упал в море во время тренировочного полета. Оба пилота погибли, сообщают «Известия».
Самолет разбился у берегов штата Флорида. Пилоты успели катапультироваться, но врачам не удалось их спасти.
Истребитель входил в состав эскадрильи, базирующейся в штате Вирджиния, самолеты подразделения принимали участие в боевых действиях в Сирии и Ираке.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на обвинения Запада442
Франция против РФ, «уйти и заткнуться» и другие события дня81
В деле Скрипаля появился секретный военный объект181
Сурайкин напал на Шевченко297
«Больше не буду ходить в „Макдональдс“46
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
07:39
Путин рассказал о борьбе с биербаухом
Политика
00:54
Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
Политика Выборы 2018
01:58
Путин прослезился у гроба Табакова
Общество
00:29
Уволена глава Нацбанка Украины
Экономика
04:01
«Лондон несколько лет выдавливал российских дипломатов»
Политика
00:32
Опубликовано видео последней поездки Скрипаля
Происшествия
02:45
Савченко обратилась с просьбой к Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение