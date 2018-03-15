Тяжелые танки Великой Отечественной: КВ против «Тигра»

Советские танки серии КВ « Клим Ворошилов » — особая страница в отечественном танкостроении. Первый из этой серии тяжелых танков был создан как альтернатива многобашенным машинам, развитие которых зашло в тупик из-за огромной массы и габаритов. Несколько лет «Клим Ворошилов» оставался практически неуязвимым для танковых пушек и лишь немецкие зенитки и впоследствии — специально разработанные для этого «Тигры» — могли справиться с его броней.

Самый первый КВ сошел с конвейера в 1939 году и принял участие в Советско-финской войне 1939–1940 годов.

Рабоче-крестьянская Красная армия в тяжелых условиях зимней кампании остро нуждалась в эффективном средстве борьбы с хорошо укрепленными оборонительными сооружениями финских войск — линией Маннергейма. 76-миллиметровое орудие тяжелого танка КВ-1 не подходило для подобной задачи. А использование артиллерии порой было невозможным. В течение двух недель был спроектирован и затем построен второй так этой серии.

Особенностью танка было его орудие — гаубица М-10Т образца 1938 года калибра 152 мм. Для установки такого огромного орудия была разработана новая башня огромного размера.

Будущий маршал Советского Союза Кирилл Мерецков вспоминал о тех днях: «При прорыве фронта в районе Суммы впервые были использования тяжелые танки КВ, вооруженные крупнокалиберными орудиями. Танки прошли через район финских укреплений без малейшего вреда для себя, несмотря на многочисленные прямые попадания. В нашем распоряжении оказался практически неуязвимый танк. С того времени я полюбил КВ и всегда старался иметь их в своем распоряжении».

И во время Великой Отечественной войны КВ стал грозой для немецких танкистов. Своими снарядами они уверенно поражали всю имевшуюся на тот момент немецкую бронетехнику, а своего бронирования хватало для защиты от подавляющего большинства немецких пушек.

Главным недостатком этих машин были низкие ходовые и маневренные качества, огромный вес в 52 тонны, создававший проблемы при прохождении через мосты и водные преграды. Все это послужило дальнейшему конструкторскому поиску.

КВ-1с В результате которого летом 1942 года был создан КВ-1с — скоростная модификация с ослабленным бортовым бронированием. К этому добавили улучшенный обзор для командира, новую коробку передач, что повысило боевые качества танка.

КВ-1с По своим характеристикам КВ-1с находился между тяжелыми и средними танками, вооружение осталось прежним без возможности установки более мощной пушки без значительных переделок, что и стало главным недостатком, который проявил себя в конце 1942 года, когда на полях сражений появился новый немецкий тяжелый танк «Тигр». Танк КВ-1 и КВ-1с сразу же стали неэффективными — они легко пробивались мощной пушкой «Тигра», но вот сами пробить его практически не могли.

Началась история создания машины с пушкой, способной противостоять «Тиграм» и «Пантерам».

КВ-85 Первый вариант такого танка — КВ-85 «Объект 238» — разработан весной 1943 года под руководством Григория Москвина в целях повышения огневой мощи танка КВ-1с.

Этот КВ-85Г с орудием С-31 не прошел серийные испытания. На вооружение Красной Армии а августе 1943 года был принят КВ-85 с орудием Д-5Т, но и он по сути стал переходной моделью между танками КВ-1 и ИС-1 В результате сравнительных испытаний, проведенных в августе 1943 года на вооружение Красной Армии под маркой КВ-85 был принят «Объект 239», вооруженный пушкой Д-5Т-85.

Работы по усоврешенствованию танков серии КВ безусловно стимулировали немецких конструкторов, которые в крачайшие сроки доводили до ума не менее впечатляющие боевые машины.

PZ. KPFW. VI E «Tiger I»

Первой из низ стал «Tiger I». Работа над машиной началась еще в 1937 году ввиду тогдашнего отсутствия у Германии тяжелых танков прорыва. Она была форсирована после нападения на Советский Союз, когда стало понятно, что немецкий средний танк PzKpfw IV Ausf. E-F сильно уступал по основным характеристикам советскому среднему танку Т-34 образца 1941 года, а аналога танка КВ-1 у немцев не было. В результате было решено модернизировать PzKpfw III, IV и параллельно в ускоренном режиме завершить создание ответа русскому «Климу Ворошилову».

«Tiger I» был построен на основе прототипов двух фирм. Шасси было взято у образца фирмы Henscel VK4501 (H), башня — у концепта Porsche VK4501 (P).

Серийное производство осуществлялось в 1942–1944 годах заводами Henscel и Wegmann. Всего было изготовлено 1355 танков. По защищенности и огневой мощи машнина не имела равных до появления советского танка ИС-2.

«Tiger I»

Боевое крещение первый «Тигр» получил в конце августа 1942 года на Ленинградском фронте, в районе станции Мга . PZ.VI принимали участиев боях до конца войны на всех фронтах.

PZ. KPFW. VI B «Tiger II», «Королевский тигр»

Опять же в ответ на появление новых КВ руководство Третьего Рейха решило выпустить и тяжелый танк «Тигр» второго поколения. Его коренным отличием стала мощная 88-мм пушка Kw. K. 43 L/71, которую в силу ее размеров ни на одном из имевшихся танков разместить не удавалось. В итоге был создан самый мощный танк Германии периода Второй Мировой войны.

Основной задачей при его разработке являлось обеспечение абсолютного превосходства над советскими танками по бронированию и огневой мощи. Танк было решено оснастить повышенной защитой в ущерб подвижности. Предполагалось, что он будет действовать главным образом из засад и вести обстрел с больших расстояний, что позволяла делать первоклассная оптика. С января 1944-го по март 1945 года фирма Henschel изготовила 487 «Королевских тигров».

Боевое крещение они получили на Сандомирском плацдарме 13 августа 1944 года, где в одном бою из 20 танков вермахт потерял 12. Машина принимала участие в боях на восточном и западном фронтах вплоть до окончания войны.

Резюме

Итак, русские танки КВ воплотили в себе стремление создать как можно более бронированную машину в ущерб подвижности. А большой вес и спешное производство делали трансмиссию, узлы и детали машин не вполне надежными.

Тем не менее КВ прошли две войны, определили развитие советских тяжелых танков, а создание экспериментальных образцов позволило воплотить удачные решения на других машинах.

Ими стали танки серии ИС и самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152. Их появление на поле боя немецкий танковый ас Гейнц Гудериан назвал двумя чудовищными причинами и последствиями для танковых войск вермахта.