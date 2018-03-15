«Авангард»: неуязвим и ответит в любых условиях

«Ответит в любых условиях»: Мураховский оценил значение «Авангарда» для обороноспособности РФ

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" Принятие на вооружение гиперзвуковых боевых блоков «Авангард» позволит нам купировать весь спектр угроз со стороны противоракетной обороны абсолютно любой страны. Ответный удар будет гарантирован в любых условиях и обстановке, отмечает военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

«Стоит понимать, что полезная нагрузка в виде изделия «Авангард» и ракетный комплекс представляют собой разные вещи. Ракетным комплексом является, например, наш новейший «Сармат», который сейчас находится на стадии разработки и испытаний. Но «Авангард» — это гиперзвуковой боевой блок, которым могут быть оснащены в том числе стоящие на вооружении ракетные комплексы. «Авангард» способен маневрировать на терминальном участке траектории баллистического ракетного комплекса, осуществляя маневр как по азимуту, так и по высоте с большим размахом на протяжении сотен и даже тысяч километров. Принятие на вооружение такой полезной нагрузки для наших межконтинентальных баллистических ракет позволит нам купировать весь спектр угроз со стороны противоракетной обороны абсолютно любой страны. Ответный удар будет гарантирован в любых условиях и обстановке», — комментирует эксперт ФБА «Экономика сегодня». Неуязвим для любых средств ПРО Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» планируется принять на вооружение не позже 2019 года, сообщил источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с планирующим боевым блоком он может быть принят на вооружение и в 2018 году.

«Авангард» может размещаться как на подвижных, шахтных, так и на подводных носителях баллистических ракет. Сначала он выводится в ближний космос, а уже оттуда разгоняется до скорости 20 чисел Маха и наносит удар. Даже самые современные системы ПРО на таких высотах не действуют. Так как «Авангард» имеет моноблочное исполнение, то и заряд он будет нести моноблочный. Вероятно, это будет ядерный заряд, и скорее всего, мегатонного класса. Понятное дело, что такого рода оружие будет использоваться только для поражения стратегически важных целей в глубине обороны противника, защищенных позиционными районами ПРО», — объясняет принцип использования боевого блока военный эксперт Алексей Леонков. Как обратил внимание президент РФ Владимир Путин , презентуя разработку в ходе своего послания Федеральному собранию, «Авангард» абсолютно неуязвим для любых средств ПРО. По его словам, использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Блок надежно управляется даже в тот момент, когда температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, а сам «Авангард» напоминает метеорит или горящий шар.

Как добавляет Мураховский, сейчас с принятием «Авангарда» на вооружение все идет в плановом порядке, поэтому завершение государственных испытаний и подписание акта госкомиссии напрямую зависит от результатов предстоящих испытаний.