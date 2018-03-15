Шойгу рассказал о роботах для российской армии

Шойгу: боевые роботы для армии могут пойти в серийное производство в этом году

Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться уже в этом году, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума "Россия — страна возможностей".

Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а участие человека сведется к выполнения функций пилота и координатора. "Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", — ответил Шойгу.

"Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", — рассказал министр. Он напомнил, что если несколько лет назад в армии было всего 160 беспилотных летательных аппаратов, то на сегодняшний день их уже почти 1,8 тысячи.

Глава ведомства также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию. "Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", — заключил Шойгу.