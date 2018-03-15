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«Торы» сбили «крылатые ракеты» на полигоне Капустин Яр
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«Торы» сбили «крылатые ракеты» на полигоне Капустин Яр 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетные системы "Тор-М2" поразили на полигоне Капустин Яр мишени, имитирующие крылатые ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Военнослужащие зенитной ракетной воинской части 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем "Тор-М2" на полигоне Капустин Яр Астраханской области", — сказали в пресс-службе.
В ходе зачетных боевых стрельб было израсходовано до 10 ракет. Ими были поражены все запущенные мишени "Саман", имитирующие низколетящие и высокоскоростные воздушные цели.
К выполнению зачетных боевых стрельб было привлечено около 200 зенитчиков и задействовано более 50 единиц военной техники.
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