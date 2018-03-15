Шойгу сумел создать самую престижную выставку в мире

На Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2018» будет увеличено количество национальных экспозиций иностранных разработчиков и производителей продукции военного назначения и расширена экспозиция авиационной техники на аэродроме Кубинка.
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (ГУНИД) Министерства обороны России генерал-майор запаса Александр Миронов на встрече с аккредитованными в Москве военными атташе сообщил, что военное ведомство нашей страны уже разослало приглашения в министерства обороны и диппредставительства многих государств мира. В этом году уже ставший традиционным МВТФ впервые будет совмещен по времени и месту с новой выставкой — Неделей национальной безопасности. Оба мероприятия пройдут 21-26 августа в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) подмосковного военно-патриотического парка Минобороны РФ «Патриот», пишет еженедельник «Звезда».
Все флаги в гости
Глава ГУНИД Минобороны России Александр Миронов сообщил, что на форуме «Армия-2018» планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, а также расширить экспозицию авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением как отечественных, так и иностранных производителей.
«Официальные обращения направлены в 128 оборонных ведомств, а также в дипломатические представительства 123 государств с приглашением сформировать свои выставочные экспозиции на площадке форумов и принять участие в научно-деловой программе, — рассказал Александр Миронов. — В рамках форумов ожидается проведение переговоров и встреч представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса».