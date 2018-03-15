Шойгу сумел создать самую престижную выставку в мире

«Официальные обращения направлены в 128 оборонных ведомств, а также в дипломатические представительства 123 государств с приглашением сформировать свои выставочные экспозиции на площадке форумов и принять участие в научно-деловой программе, — рассказал Александр Миронов. — В рамках форумов ожидается проведение переговоров и встреч представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса».

Глава ГУНИД Минобороны России Александр Миронов сообщил, что на форуме «Армия-2018» планируется увеличить количество национальных экспозиций и расширить географию иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, а также расширить экспозицию авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением как отечественных, так и иностранных производителей.