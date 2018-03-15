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Назван срок принятия на вооружение «Авангарда»
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Назван срок принятия на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
«Комплекс «Авангард» после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство — 2019 год», — сообщил источник ТАСС.
Он отметил, что с принятием «Авангард» число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.
В начале марта сообщалось, что стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство.
Напомним, 1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Так, по словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.
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