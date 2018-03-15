Назван срок принятия на вооружение «Авангарда»

Назван срок принятия на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард»

«Комплекс «Авангард» после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство — 2019 год», — сообщил источник ТАСС. Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет принят на вооружение не позже 2019 года, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Он отметил, что с принятием «Авангард» число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.

В начале марта сообщалось, что стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство.