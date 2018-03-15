Снайперский «Взломщик» замечен в Йемене

Большая часть снайперского оружия хуситам — бойцам шиитского движения "Ансар Аллах" — попала со складов частей правительственных вооруженных сил. Как известно, большая часть регулярной армии и представителей силовых структур перешли на сторону повстанцев.

В бывших правительственных арсеналах были также захвачены и новейшие 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик". Дело в том, что до войны для подразделений специального назначения и республиканской гвардии приобретались разнообразные образцы российского стрелкового оружия, которое имеет здесь очень хорошую репутацию. Кроме "Взломщика" поставлялись пулеметы РПК-203, "Печенег" и "Корд".

#Houthi fighter with OSV-96 anti-material rifle on the west coast. pic.twitter.com/a58o1SYVAi— Yemen Observer (@YemeniObserv) March 11, 2018

Правда, за все время войны применение ОСВ-96 было отмечено всего один раз — в ноябре 2016 года.

По мнению военных экспертов, крупнокалиберные дальнобойные винтовки наиболее подходят для боевых действий в условиях Йемена . Занявший удобную позицию и хорошо замаскировавшийся снайпер может доставить большие проблемы целому пехотному подразделению противника.

Учитывая имеющийся боевой опыт, хуситы организовали в своих мастерских производство нескольких моделей такого оружия. Среди них есть образцы калибров 12,7 мм, 14,5-мм, а также "пушечные" варианты в 23 мм и даже 30 мм, способные эффективно поражать цели на дистанции в 4 и 5 км.

Что же касается ОСВ-96, то разработка тульских оружейников уверенно чувствует себя на международных рынках, где ей приходится конкурировать с самыми совершенными зарубежными моделями.