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Снайперский «Взломщик» замечен в Йемене
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Снайперский «Взломщик» замечен в Йемене 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Большая часть снайперского оружия хуситам — бойцам шиитского движения "Ансар Аллах" — попала со складов частей правительственных вооруженных сил. Как известно, большая часть регулярной армии и представителей силовых структур перешли на сторону повстанцев.
В бывших правительственных арсеналах были также захвачены и новейшие 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик". Дело в том, что до войны для подразделений специального назначения и республиканской гвардии приобретались разнообразные образцы российского стрелкового оружия, которое имеет здесь очень хорошую репутацию. Кроме "Взломщика" поставлялись пулеметы РПК-203, "Печенег" и "Корд".
Правда, за все время войны применение ОСВ-96 было отмечено всего один раз — в ноябре 2016 года.
По мнению военных экспертов, крупнокалиберные дальнобойные винтовки наиболее подходят для боевых действий в условиях Йемена. Занявший удобную позицию и хорошо замаскировавшийся снайпер может доставить большие проблемы целому пехотному подразделению противника.
Учитывая имеющийся боевой опыт, хуситы организовали в своих мастерских производство нескольких моделей такого оружия. Среди них есть образцы калибров 12,7 мм, 14,5-мм, а также "пушечные" варианты в 23 мм и даже 30 мм, способные эффективно поражать цели на дистанции в 4 и 5 км.
Что же касается ОСВ-96, то разработка тульских оружейников уверенно чувствует себя на международных рынках, где ей приходится конкурировать с самыми совершенными зарубежными моделями.
Эта винтовка хорошо зарекомендовала себя не только в силовых структурах России, но и в вооруженных силах десятка государств. Например, "Взломщик" активно и успешно применяют бойцы сирийского спецназа, а во Вьетнаме, на оборонном предприятии Z111, недавно было организовано ее лицензионное производство.
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