Запад оценил отставание от России по танкам

На создание аналога новейшего российского танка Т-14 «Армата» западным странам потребуется от трех до пяти лет, в течение которых Россия успеет усовершенствовать боевую машину и накопить практический опыт ее использования. Такое заявление сделал капитан Штефан Бюлер из Швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, передает Focus Online.

>> Украина жестко раскритиковала «Сармат» «Предпочтительнее добиться работающего 80-процентного решения, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, чем создавать бумажного 100-процентного тигра», — полагает военный.

По его мнению, одним из преимуществ Т-14 «Армата» по сравнению с действующими западными танками является использование беспилотной башни, благодаря которой боевая машина стала легче и маневреннее.