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Запад оценил отставание от России по танкам
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Запад оценил отставание от России по танкам 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
На создание аналога новейшего российского танка Т-14 «Армата» западным странам потребуется от трех до пяти лет, в течение которых Россия успеет усовершенствовать боевую машину и накопить практический опыт ее использования. Такое заявление сделал капитан Штефан Бюлер из Швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, передает Focus Online.
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«Предпочтительнее добиться работающего 80-процентного решения, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, чем создавать бумажного 100-процентного тигра», — полагает военный.
По его мнению, одним из преимуществ Т-14 «Армата» по сравнению с действующими западными танками является использование беспилотной башни, благодаря которой боевая машина стала легче и маневреннее.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата», разработанная «Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для создания основного боевого танка (Т-14 «Армата»), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.
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