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Названы лидеры в конкурсе для военной техники РФ
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«Горыныч», «Карась» и «Пальмира» лидируют в конкурсе названий военной техники Минобороны 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Среди названий новой военной техники Вооружённых сил России лидируют «Горыныч», «Карась» и «Пальмира», об этом свидетельствуют данные онлайн-голосования на сайте Министерства обороны страны. По данным ведомства, за название «Горыныч» для боевого лазерного комплекса проголосовали 19 316 человек (32,06%).
Название «Карась» для беспилотного подводного аппарата, который может быть оснащён как обычными, так и ядерными боеприпасами, набрало 26 015 голосов (38,34%).
За название «Пальмира» для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой проголосовали 384 343 человек (22,68%), при этом 364 984 (21,53%) выбрали вариант «Император/Монарх».
1 марта Министерство обороны России предложило россиянам придумать названия новейшим образцам российского оружия, которые были представлены президентом страны Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.
Голосование, как сообщили в ведомстве, продлится до 16 марта.
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