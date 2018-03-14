Южная Корея разрабатывает многоразовую космическую ракету-носитель

СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Южная Корея поставила перед собой цель войти в число лидеров аэрокосмической промышленности и начала разработку многоразовой космической ракеты-носителя. Об этом в среду заявил глава Корейского аэрокосмического института (KARI) Лим Чхоль Хо.

"Мы следуем примеру [американской компании] SpaceX, уже применяющей многоразовые ракеты. В настоящее время KARI ведет разработки аналогичной ракеты", — сказал глава организации.

До сих пор практически все ракеты-носители были одноразовыми: сложная и дорогостоящая система используется считанные минуты, после чего выбрасывается.

По словам директора KARI, в случае успеха разработка станет эпохальным событием в истории Южной Кореи, и страна сможет поравняться с такими космическими державами как Россия и США.

"Ожидается, что план исследовательско-конструкторских работ будет утвержден в течение года", — сказал он.

Лим добавил, что Южная Корея также ведет разработку геостационарных многофункциональных спутников второго поколения Chollian. Один из них, скорее всего, будет задействован в сфере коммуникаций, второй будет использоваться для наблюдения за океаном. Ранее южнокорейское правительство объявило о планах запустить на окололунную орбиту исследовательский спутник Pathfinder. Для запуска будет использована ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX.