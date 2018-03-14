Росавиация защитит аэропорты от беспилотников

Росавиация разработала меры защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников, об этом пишет газета «Известия»

Агентство разработало меры по принудительному приземлению дронов, которые проникли в контролируемые зоны аэродромов. Для этого вокруг аэропортов разместят специальное оборудование. Однако на данный момент у аэропортов не специальных служб, которые занимались бы защитой от несанкционированных полетов беспилотников.

"Любительский квадрокоптер при попадании в двигатель воздушного судна во время набора высоты или снижения может привести к критической поломке с фатальными последствиями. Кроме того, нельзя исключить использования дронов в террористических целях против гражданских аэропортов", — рассказал гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (ЭРБАС) Глеб Бабинцев.

Для борьбы с беспилотниками обычно используется перехват или глушение управляющих ими радиоимпульсов. Тем не менее, здесь важно сделать так, чтобы в ловушку не попал пассажирский самолет.