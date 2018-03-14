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Росавиация защитит аэропорты от беспилотников
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Росавиация защитит аэропорты от беспилотников 

ТВ Центр 14 марта 2018
Фото: ТВ Центр
Росавиация разработала меры защиты гражданских аэропортов от несанкционированных полетов беспилотников, об этом пишет газета «Известия».
Агентство разработало меры по принудительному приземлению дронов, которые проникли в контролируемые зоны аэродромов. Для этого вокруг аэропортов разместят специальное оборудование. Однако на данный момент у аэропортов не специальных служб, которые занимались бы защитой от несанкционированных полетов беспилотников.
"Любительский квадрокоптер при попадании в двигатель воздушного судна во время набора высоты или снижения может привести к критической поломке с фатальными последствиями. Кроме того, нельзя исключить использования дронов в террористических целях против гражданских аэропортов", — рассказал гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (ЭРБАС) Глеб Бабинцев.
Для борьбы с беспилотниками обычно используется перехват или глушение управляющих ими радиоимпульсов. Тем не менее, здесь важно сделать так, чтобы в ловушку не попал пассажирский самолет.
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