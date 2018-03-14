Ещё
ВДВ получит новый зенитный ракетный комплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВДВ получит новый зенитный ракетный комплекс 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Птицелов" появится в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) РФ к 2022 году, сообщил РИА Новости командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Поставки ЗРК ближнего действия "Птицелов" на десантируемой базе в подразделения противовоздушной обороны ВДВ планируются к 2022 году. Им будут оснащены зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий", — сказал он.
По его словам, сейчас идет этап разработки рабочей конструкторской документации, в рамках которого в соответствии с требованиями, представленными в тактико-техническом задании, будет полностью сформирован облик комплекса в целом.
Комплекс смогут использовать не только ВДВ, но и все остальные виды и рода войск.
"Птицелов" планируется создать на базе боевой машины десанта БМД-4М. Это позволит транспортировать ЗРК существующими военно-транспортными самолетами и при соответствующей необходимости десантировать его парашютным способом.
РИА Новости: последние новости
Афганистан напомнил, что Россия "могла бы поставить вертолеты бесплатно" NI объяснил, почему США не должны продавать Javelin Украине Швейцарский танкист рассказал, когда Запад сможет создать аналог "Арматы"
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля234
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня31
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Джонсон отказался жать руку послу России95
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам49
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение