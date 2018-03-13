Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью

Россия стала единственной страной мира, в армии которой появились полноценные боевые лазеры. И достичь этого удалось во многом благодаря учёным Москвы Московской области . Именно их разработки, которые ещё недавно были под грифом секретно, сейчас успешно применяют и в промышленности, и в медицине — и даже при тушении пожаров.

При всей секретности характеристик боевых лазеров — понять принцип действия возможно, изучив их гражданское использование. Данные контейнеры — мобильный лазерный комплекс, произведенный учеными и инженерами из Троицка . Синие боксы — лазерные блоки с системой охлаждения, серый — формирующий телескоп наведения луча. Режет металлические конструкции толщиной до 50 миллиметров — фактически это и есть лазерная пушка ограниченной дальности действия.

В условиях реальной операции этот лазер применялся во время пожара на газовом месторождении на Ямале. Разобрать буровую установку весом 240 тонн, которая рухнула на скважину, было невозможно из-за горящего газового факела. Тогда из Москвы был доставлен комплекс «Тринити», который с расстояния в 70 метров лазерным лучом разрезал части металл буровой и позволил потушить огонь.

Но если для создания поражающего луча необходимы сверхмощные источники энергии, то лазерные устройства обнаружения целей уже давно используются не только военными и не только на земле.

Бортовой комплекс обороны «Президент— С», разработанный в Самаре , позволяет защитить воздушные суда от самонаводящихся ракет ПЗРК. Установленная на борту лазерная станция фиксирует выстрел с земли и в зависимости от ситуации либо глушит систему самонаведения ракеты лучом, либо выстреливает тепловые ловушки.

"Президент — С" активно используется в гражданских вертолетах, работающих в зонах военных конфликтов. Однако быстрее и шире всего лазерные технологии распространяются, конечно, в медицине. Нет ни одной области — от офтальмологии до хирургии, где бы, не использовались лазеры.

Институт общей физики Российской академии наук . Здесь разработали и производят медицинский лазерный комплекс «Лазурит».

За считанные секунды микро-импульсы разрушают почечные камни размером в десятки кубических сантиметров. Тончайшее оптоволокно может проникнуть в любые отделы, не повредив ткани пациента.