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Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
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Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью 

Вести.Ru 13 марта 2018
Россия стала единственной страной мира, в армии которой появились полноценные боевые лазеры. И достичь этого удалось во многом благодаря учёным Москвы и Московской области. Именно их разработки, которые ещё недавно были под грифом секретно, сейчас успешно применяют и в промышленности, и в медицине — и даже при тушении пожаров.
При всей секретности характеристик боевых лазеров — понять принцип действия возможно, изучив их гражданское использование. Данные контейнеры — мобильный лазерный комплекс, произведенный учеными и инженерами из Троицка. Синие боксы — лазерные блоки с системой охлаждения, серый — формирующий телескоп наведения луча. Режет металлические конструкции толщиной до 50 миллиметров — фактически это и есть лазерная пушка ограниченной дальности действия.
В условиях реальной операции этот лазер применялся во время пожара на газовом месторождении на Ямале. Разобрать буровую установку весом 240 тонн, которая рухнула на скважину, было невозможно из-за горящего газового факела. Тогда из Москвы был доставлен комплекс «Тринити», который с расстояния в 70 метров лазерным лучом разрезал части металл буровой и позволил потушить огонь.
Но если для создания поражающего луча необходимы сверхмощные источники энергии, то лазерные устройства обнаружения целей уже давно используются не только военными и не только на земле.
Бортовой комплекс обороны «Президент— С», разработанный в Самаре, позволяет защитить воздушные суда от самонаводящихся ракет ПЗРК. Установленная на борту лазерная станция фиксирует выстрел с земли и в зависимости от ситуации либо глушит систему самонаведения ракеты лучом, либо выстреливает тепловые ловушки.
"Президент — С" активно используется в гражданских вертолетах, работающих в зонах военных конфликтов. Однако быстрее и шире всего лазерные технологии распространяются, конечно, в медицине. Нет ни одной области — от офтальмологии до хирургии, где бы, не использовались лазеры.
Институт общей физики Российской академии наук. Здесь разработали и производят медицинский лазерный комплекс «Лазурит».
За считанные секунды микро-импульсы разрушают почечные камни размером в десятки кубических сантиметров. Тончайшее оптоволокно может проникнуть в любые отделы, не повредив ткани пациента.
В промышленном производстве самое широкое распространение лазеры получили в металлообработке. Резка, раскройка, точечная лазерная сварка. В Обнинске, например, научились с помощью лазера повышать прочность деталей. И это отечественное ноу-хау. Гонка лазерных технологий в мире идет не только между военными.
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