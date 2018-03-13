В ролике с «ракетой Путина» нашли «странный момент»

Издание Popular Mechanics заинтересовалось роликом с ракетой «Кинжал», показанным во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Издание обратило внимание, что в начале видеопрезентации, демонстрировавшей учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса «Кинжал» левая боковая часть ракеты размыта, тогда как дальше она показана четко.

По мнению Popular Mechanics, нет ничего такого, что могло заставить размыть видео в начале.

Ранее эксперты увидели в новом авиационном ракетном комплексе с высокоточной аэробаллистической ракетой «Кинжал» черты другого ракетного комплекса — «Искандер». На видео, показанном Владимиром Путиным, засветилась авиационная версия ракеты серии 9М723, которую доработали до сверхзвукового старта.